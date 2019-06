CWC 2019: अपनी फिटनेस को लेकर मोहम्मद शमी ने दी इतनी बड़ी 'कुर्बानी'

ICC World Cup 2019, India vs Afghanistan: पत्नी के साथ हुए विवाद और चोट से उबरने के बाद मोहम्मद शमी ने पिछले छह महीनों में शानदार क्रिकेट खेली है। उनकी फिटनेस में काफी सुधार हुआ है, लेकिन इसके लिए मोहम्मद शमी ने काफी मेहनत की है। साथ ही उन्होंने अपनी फिटनेस को लेकर बड़ी कुर्बानी भी दी। शमी ने कहा, ''एड़ी की सर्जरी के बाद मेरा वजन बढ़ गया था। मैं टीम से बाहर हो गया था लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं जानता था कि यदि मेरी फिटनेस सही रहे तो वापसी कर सकता हूं। इसके लिए मैंने ब्रेड और मिठाई खाना छोड़ दिया।''

मोहम्मद शमी ने कहा, ''मैंने अपनी डाइट में बदलाव किया और जिम में काफी मेहनत की। मैंने ब्रेड और मिठाई खाना पूरी तरह से छोड़ दिया और इसका मुझे फायदा मिला। मैंने टीम में वापसी और मेरी गति भी काफी तेज हुई।''

माही की सलाह से शमी ने यार्कर से हैट्रिक बनाई

अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धौनी की सलाह मैदान पर ना सिर्फ कप्तान विराट कोहली बल्कि खिलाड़ियों के लिए भी काफी कीमती होती है। इसका एक उदाहरण शनिवार रात अफगानिस्तान के खिलाफ विश्व कप मुकाबले में दिखाई दी, जहां धौनी की सलाह मानकर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने हैट्रिक लगाकर इतिहास बनाया।

'मौके को भुनाने का समय'

मोहम्मद शमी ने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जीतने के बाद कहा, आखिरी गेंद डालने से पहले धौनी ने मुझसे कहा कि विश्व कप में हैट्रिक लेने का मौका बहुत कम मिलता है। सिर्फ यॉर्कर डालो, यह तुम्हारा ही मौका है और मैंने उनकी सलाह मानकर मुजीब उर रहमान को यॉर्कर डालकर हैट्रिक बनाई। हालांकि शमी ने कहा कि उन्होंने भी यही गेंद डालने की सोची थी।

शानदार लम्हा

मोहम्मद शमी ने कहा कि विश्व कप बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और इसमें हैट्रिक लेना मेरे लिए काफी शानदार लम्हा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे खेलने का मौका मिलेगा।

