India U19 vs South Africa U19 Live Telecast: इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका अंडर 19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव

India U19 vs South Africa U19 Live Telecast: इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का पहला सेमीफाइनल मंगलवार 6 फरवरी को बेनोनी के विलोमूर पार्क में खेला जाना है। यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे शुरू होगा। गत चैंपियन टीम इंडिया की नजरें साउथ अफ्रीका को रौंदकर एक बार फिर फाइनल में जगह बनाने पर होगी। भारतीय अंडर-19 टीम ने रिकॉर्ड 5 बार यह खिताब जीता है। पिछली बार टीम इंडिया वेस्टइंडीज में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में इंग्लैंड को 4 विकेट से मात देकर चैंपियन बनी थी। भारत इस बार भी खिताब जीतने का प्रबल दावेदार है। सेमीफाइनल तक का सफर भारत ने अजेय रहकर तय किया है। आइए इंडिया अंडर-19 वर्सेस साउथ अफ्रीका अंडर-19 सेमीफाइनल मुकाबले से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर एक नजर डालते हैं-

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 का पहला सेमीफाइनल मैच कब खेला जाएगा?

India U19 vs South Africa U19 Under 19 World Cup 2024 का पहला सेमीफाइनल मैच मंगलवार 6 फरवरी को खेला जाएगा।

IND U19 vs SA U19 Under 19 World Cup 2024 पहला सेमीफाइनल मैच कहां खेला जाएगा?

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 का पहला सेमीफाइनल मैच बेनोनी के विलोमूर पार्क में खेला जाना है।

India U19 vs South Africa U19 Under 19 World Cup 2024 का पहला सेमीफाइनल मैच कितने बजे शुरू होगा?

IND U19 vs SA U19 Under 19 World Cup 2024 पहला सेमीफाइनल मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधे घंटे पहले मैदान पर उतरेंगे।

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 का पहला सेमीफाइनल मैच टीवी पर कैसे देख सकते हैं?

India U19 vs South Africa U19 Under 19 World Cup 2024 का पहला सेमीफाइनल मैच आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न नेटवर्क्स पर देख सकते हैं। फैंस इन मैचों का लुत्फ स्टार स्पोर्ट्स 1 और स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट-2 पर उठा सकते हैं।

IND U19 vs SA U19 Under 19 World Cup 2024 पहले सेमीफाइनल मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 पहले सेमीफाइनल मैच का लुत्फ आप ऑनलाइन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में उठा सकते हैं।

इंडिया वर्सेस अमेरिका स्क्वॉड

भारत U19 टीम: आदर्श सिंह, अर्शिन कुलकर्णी, मुशीर खान, उदय सहारन (कप्तान), प्रियांशु मोलिया, सचिन धस, मुरुगन अभिषेक, अरवेल्ली अवनीश (विकेटकीपर), नमन तिवारी, राज लिम्बानी, सौम्य पांडे, आराध्या शुक्ला, इनेश महाजन, धनुष गौड़ा, रुद्र पटेल, प्रेम देवकर, मोहम्मद अमान, अंश गोसाईं

साउथ अफ्रीका U19 टीम: लुआन-ड्रे प्रिटोरियस (डब्ल्यू), स्टीव स्टोक, डेविड टीगर, रिचर्ड सेलेट्सवेन, दीवान मरैस, जुआन जेम्स (सी), रोमाशैन पिल्ले, रिले नॉर्टन, ट्रिस्टन लुस, नकोबानी मोकोएना, क्वेना मफाका, मार्टिन खुमालो, ओलिवर व्हाइटहेड, सिफो पोट्सेन, एनटांडो जुमा, रईक डेनियल

