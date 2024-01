India vs Bangladesh U19 World Cup Live Score: टीम इंडिया का दूसरा विकेट गिरा, मारुफ की कसी हुई गेंदबाजी

ऐप पर पढ़ें

India vs Bangladesh Under 19 World Cup Live Score: अंडर 19 विश्व कप 2024 का आगाज शुक्रवार (19 जनवरी) को डबल हेडर मैच के साथ हो गया। वहीं, भारतीय टीम शनिवार को वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत कर रही है। आज भारत की पहली भिड़ंत बांग्लादेश से हो रही है। दोनों टीम ब्लोमफोन्टेन के मैंगौंग ओवल में आमने-सामने हैं। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग का न्योता दिया है। अंडर 19 विश्व कप के इतिहास में भारतीय टीम सबसे सफल रही है। भारत ने कुल 5 बार इस टूर्नामेंट की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है।

IND vs BAN Under 19 World Cup Live Updates in Hindi

IND 35/2 (8 ओवर)*

2:16 PM IND vs BAN Live: बांग्लादेश ने आठवें ओवर में भारत को दूसरा झटका दिया है।

2:00 PM IND vs BAN Live: टीम इंडिया को पहला झटका अर्शिन कुलकर्णी के रूप में लगा है। उन्हें मारुफ ने चौथे ओवर में अपने जाल में फंसाया। उन्होंने 17 गेंदों में 7 रन बटोरे। अर्शिन ने आदर्श के संग पहले विकेट के लिए 17 रन जोड़े। आदर्श (17*) का साथ देने के लिए मुशीर खान (3*) आए हैं।

1:40 PM IND vs BAN Live: भारत ने धीमी शुरुआत की है। आदर्श सिंह और अर्शिन कुलकर्णी ने तीन ओवर में महज 12 रन बटोरे हैं। आदर्श ने 8 और अर्शिन ने तीन रन जुटाए। हालांकि, आर्दश ने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर चौका जड़कर अपने हाथ खोले।

1:20 PM IND vs BAN Live: भारत की प्लेइंग इलेवन - आदर्श सिंह, अर्शिन कुलकर्णी, मुशीर खान, उदय सहारन (कप्तान), सचिन धस, प्रियांशु मोलिया, अरावेली अवनीश (विकेटकीपर), मुरुगन अभिषेक, आराध्या शुक्ला, राज लिम्बानी, नमन तिवारी।

1:10 PM IND vs BAN Live: बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन - आशिकुर रहमान शिबली (विकेटकीपर), जिशान आलम, चौधरी मोहम्मद रिजवान, अरिफुल इस्लाम, अहरार अमीन, मोहम्मद शिहाब जेम्स, महफुजुर रहमान रब्बी (कप्तान), शेख पावेज जिबोन, मोहम्मद इकबाल हुसैन एम्मोन, मारुफ मृधा, रोहनाट डौला बोरसन।

1:00 PM IND vs BAN Live: बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी है। भारतीय पहले बल्लेबाजी के लिए उतरेगी।

12:40 PM IND vs BAN Live: भारत बनाम बांग्लादेश मैच भारतीय समयानुसार दोपहर डेड़ बजे से शुरू होगा। टॉस एक बजे होगा। भारत की कमान उदय सहारन के हाथों में है जबकि बांग्लादेश की बागडोर महफुजुर रहमान रब्बी के पास है।

गत चैंपियन भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ शनिवार को अपने अभियान का आगाज करेगी तो उदय सहारन की कप्तानी में उसका लक्ष्य इस परंपरा को आगे बढाने का होगा। ग्रुप ए में पांच बार की चैम्पियन भारतीय टीम पहले दौर में एशियाई प्रतिद्वंद्वी से खेलेगी। इसके बाद आयरलैंड और अमेरिका से मुकाबले होंगे। भारत ने 2002 में मोहम्मद कैफ की कप्तानी में पहला खिताब जीता था। उसके बाद से 2008, 2012, 2018 और 2022 में भारत चैम्पियन रहा।

आईसीसी का यह टूर्नामेंट पहले श्रीलंका में होना था लेकिन ऐन मौके पर दक्षिण अफ्रीका को मेजबानी सौंपी गई । इसमें चार समूहों में चार चार टीमें रखी गई है । हर समूह से शीर्ष तीन टीमें सुपर सिक्स में पहुंचेंगी। सेमीफाइनल आठ और छह फरवरी को जबकि फाइनल 11 फरवरी को बेनोनी में होगा।

एशिया कप 2023 में बांग्लादेश ने ही भारत को सेमीफाइनल में हराया था, ऐसे में भारत के पास हिसाब चुकता करने का मौका होगा। बांग्लादेश ने चार विकेट से मैच जीता था। उसके बाद हालांकि दक्षिण अफ्रीका में त्रिकोणीय श्रृंखला भारत ने अपराजेय रहकर जीती जिसमें अफगानिस्तान तीसरी टीम थी। फाइनल बारिश की भेंट होने से भारत और दक्षिण अफ्रीका संयुक्त विजेता रहे।

स्क्वॉड:

भारत अंडर19 टीम: आदर्श सिंह, अर्शिन कुलकर्णी, मुशीर खान, उदय सहारन (कप्तान), प्रियांशु मोलिया, सचिन धस, मुरुगन अभिषेक, अरवेल्ली अवनीश (विकेटकीपर), नमन तिवारी, राज लिंबानी, सौम्य पांडे, आराध्या शुक्ला, इनेश महाजन, धनुष गौड़ा, रुद्र पटेल, प्रेम देवकर, मोहम्मद अमान, अंश गोसाईं

बांग्लादेश अंडर19 टीम: आशिकुर रहमान शिबली (विकेटकीपर), आदिल बिन सिद्दीक, जिशान आलम, चौधरी मोहम्मद रिजवान, अरिफुल इस्लाम, अहरार अमीन, मोहम्मद शिहाब जेम्स, महफुजुर रहमान रब्बी (कप्तान), शेख पावेज़ जिबोन, मोहम्मद रफी उज्जमान रफी, वासी सिद्दीकी , रोहनात दौला बोर्सन, मारुफ मृधा, एमडी इकबाल हुसैन एम्मन, अशरफुज्जमां बोरान्नो