Tri Nation Tournament : भारत अंडर-19 की इंग्लैंड पर आसान जीत

सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की बड़ी अर्धशतकीय पारी की मदद से भारत अंडर-19 ने रविवार को यहां मेजबान इंग्लैंड को 64 गेंद शेष रहते हुए पांच विकेट से करारी शिकस्त देकर त्रिकोणीय अंडर-19 क्रिकेट टूर्नामेंट में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। भारत के सामने 205 रन का लक्ष्य था जो उसने 39.2 ओवर में पांच विकेट खोकर हासिल कर दिया।

जायसवाल ने 115 गेंदों पर नौ चौकों की मदद से 78 रन बनाए। दिव्यांश सक्सेना ने 54 गेंदों में चार चौकों की मदद से 43 रन और कप्तान प्रियम गर्ग ने 33 गेंदों में पांच चौकों और एक छक्के की मदद से 38 रन बनाए। जायसवाल और सक्सेना ने दूसरे विकेट के लिए 92 रन की साझेदारी की।

इससे पहले इंग्लैंड अंडर-19 टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 46.3 ओवर में 204 रन पर आउट हो गई थी। इंग्लैंड टीम के लिए लुईस गोल्ड्सवर्थी ने 90 गेंदों में तीन चौकों की मदद से सर्वाधिक 58 रन बनाए जबकि टॉम क्लार्क ने 29, जैक हेंस ने 26 और जॉर्ज हिल ने 24 रन बनाए।

