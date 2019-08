India vs West Indies: विराट ने की शेयर टीम इंडिया की शर्टलेस फोटो, रोहित हो गए TROLL

India tour to West Indies 2019, India vs West Indies, Ind vs WI: भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों वेस्टइंडीज दौरे पर है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच एंटीगा में 22 अगस्त से खेला जाना है। इस मैच से पहले विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है, जो वायरल हो गई है। इस फोटो में टीम इंडिया के ज्यादातर सदस्य मौजूद हैं।

इस फोटो की खास बात ये है कि सभी के सभी शर्टलेस हैं। फोटो में मयंक अग्रवाल, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, इशांत शर्मा, ऋषभ पंत, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा और केएल राहुल मौजूद हैं। इसके अलावा टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ के लोग भी इस फोटो में शामिल हैं। इस फोटो में सबसे फिट बुमराह, विराट, मयंक और केएल राहुल ही नजर आ रहे हैं। जबकि रोहित शर्मा को जमकर ट्रोल किया जा रहा है।

दरअसल रोहित इस फोटो में राहुल के पीछे खड़े हैं, ज्यादातर लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि रोहित अपनी तोंद छिपाने के लिए राहुल के पीछे खड़े हैं, जबकि कुछ ने लिखा कि अगर रोहित आगे होते तो उन पर कई सारे मीम्स बन जाते।

विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने इस दौरे पर टी20 सीरीज में 3-0 से क्लीनस्वीप किया, जबकि तीन मैचों की वनडे सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमाया। वनडे सीरीज का एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। आईसीसी विश्व कप 2019 के बाद ये टीम इंडिया का पहला दौरा है। इस टेस्ट सीरीज के साथ टीम इंडिया का आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप का भी सफर शुरू हो जाएगा।