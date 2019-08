विराट के साथ विवाद की खबरों के बीच रोहित शर्मा ने किया ये ट्वीट

वनडे और टी20 फॉरमैट में टीम इंडिया के उप-कप्तान रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले एक खास मेसेज सोशल मीडिया पर शेयर किया है। विश्व कप में रोहित ने शानदार बल्लेबाजी की थी और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर रहे थे, हालांकि टीम इंडिया सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ सकी थी। रोहित सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को अच्छी शुरुआत नहीं दिला सके थे और टीम इंडिया मैच हार गई थी। रोहित को इस दौरान काफी निराश देखा गया था।

विश्व कप के बाद से ही ऐसी खबरें मीडिया में आने लगीं कि टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच मनमुटाव चल रहा है और इसका असर टीम के प्रदर्शन पर भी पड़ा। वेस्टइंडीज दौरे पर रवाना होने से पहले कप्तान विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सभी बातों को सिरे से खारिज कर दिया था और कहा था कि रोहित और उनके बीच में कोई भी मतभेद नहीं है।

अब इस बीच रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसे इस तरह से देखा जा रहा है कि उन्होंने इस विवाद पर विराम लगाने की कोशिश की है। रोहित ने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'मैं सिर्फ अपनी टीम के लिए खेलने नहीं उतरता बल्कि अपने देश के लिए खेलने उतरता हूं।' टीम इंडिया फिलहाल फ्लोरिडा में है, जहां टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 और 4 अगस्त को दो ट्वंटी20 मैच खेलने हैं। सीरीज का आखिरी टी20 मैच 6 अगस्त को वेस्टइंडीज में खेला जाएगा।

I don’t just walk out for my Team. I walk out for my country. pic.twitter.com/S4RFkC0pSk