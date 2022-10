भारतीय टीम के न्यूजीलैंड दौरे का शेड्यूल आया सामने, आप भी कर लीजिए नोट

एक भारतीय टीम इस समय ऑस्ट्रेलिया में है, जिसे वहां टी20 वर्ल्ड कप 2022 खेलना है और एक टीम इस समय साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सरजमीं पर वनडे सीरीज खेल रही है। टी20 वर्ल्ड कप 2022 तक का शेड्यूल तय है, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम पहली बार कहां खेलेगी, इसका ऐलान हो गया है। टी20 विश्व कप के ठीक बाद भारतीय टीम तीन-तीन मैचों की टी20 और वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी।

ऑस्ट्रेलिया में टी20 वर्ल्ड कप 2022 के ठीक बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड रवाना होगी, जहां 18 नवंबर को पहला टी20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। 13 दिनों के अंदर कुल 6 मुकाबले खेले जाएंगे, जिनमें तीन टी20आई और इतने ही वनडे मैच शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया में टी20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल 13 नवंबर को खेला जाएगा। ऐसे में भारत बनाम न्यूजीलैंड सीरीज में ज्यादा समय नहीं होगा।

टी20 सीरीज की बात करें तो पहला मुकाबला शुक्रवार 18 नवंबर को वेलिंग्टन के स्काई स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच रविवार 20 नवंबर को माउंट मॉन्गनुई के बे ओवल में आयोजित होगा। सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच नैपियर के मैकलीन पार्क में मंगलवार 22 नवंबर को खेला जाएगा। वनडे सीरीज की शुरुआत शुक्रवार 25 नवंबर से ईडन पार्क में होगी। दूसरा मैच रविवार 27 नवंबर को सीडन पार्क में खेला जाएगा। वहीं, सीरीज और दौरे का आखिरी मैच बुधवार 30 नवंबर को हेग्ले ओवल में आयोजित होगा।

Schedule of India tour of New Zealand 2022

पहला T20I - 18 नवंबर को वेलिंग्टन में

दूसरा T20I - 20 नवंबर को माउंट मॉन्गनुई में

तीसरा T20I - 22 नवंबर को नैपियर में

पहला ODI - 25 नवंबर को ऑकलैंड में

दूसरा ODI - 27 नवंबर को हेमिल्टन में

तीसरा ODI - 30 नवंबर को क्राइस्टचर्च में