India tour of England 2021: अक्षर पटेल ने बताया साउथम्पटन में तीन दिन क्या नहीं कर सकेगी टीम इंडिया

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल और इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम साउथम्पटन पहुंच चुकी है। भारत को इंग्लैंड दौरे पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 जून से डब्ल्यूटीसी का फाइनल मैच खेलना है और इसके करीब डेढ़ महीने बाद 4 अगस्त से मेजबान टीम के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। टीम इंडिया 3 जून को साउथम्पटन पहुंची और तीन दिन तक कोई खिलाड़ी आपस में मिल नहीं सकेंगे। टीम इंडिया के स्पिनर अक्षर पटेल ने इस बात का खुलासा किया है।

अक्षर पटेल ने कहा कि डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए एजिस बाउल मैदान में प्रैक्टिस करने से पहले टीम इंडिया को तीन दिन के कड़े आइसोलेशन से गुजरना होगा, जिसमें खिलाड़ियों को एक-दूसरे से भी मिलने की इजाजत नहीं होगी। भारतीय टीम रवाना होने से पहले मुंबई में 14 दिन तक आइसोलेशन में रही थी और अभी वह कम ​समय के दूसरे आइसोलेशन में है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भारतीय टीम की चार्टर्ड फ्लाइट से ट्रैवल के दौरान का एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें खिलाड़ियों से बात की गई है। अक्षर ने इस वीडियो में कहा, 'मैंने बहुत अच्छी नींद ली। अब हमें आइसोलेशन में रहना है। हमें बताया गया है कि तीन दिन तक एक-दूसरे से भी नहीं मिल सकते हैं, तो हम इतने दिनों तक आइसोलेशन में रहेंगे।'

