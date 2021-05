भारत के तेज गेंदबाज टी नटराजन ने लगवाई कोरोना वैक्सीन, ट्वीट कर हेल्थ वर्कर्स का जताया आभार

भारत के तेज गेंदबाज टी नटराजन ने सोशल मीडिया पर वैक्सीन लगवाने की जानकारी देते हुए कोरोना महामारी के बीच स्वास्थ्यकर्मियों का उनके प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया है। नटराजन ने ट्विटर पर तस्वीर साझा करते हुए कहा, "आज सुबह वैक्सीन का पहला डोज लगवा कर बहुत खुश हूं। हमारे स्वास्थ्यकर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे देशवासियों के लिए खुद को जोखिम में डाला है।"

गौरतलब है कि टी नटराजन बायो-बबल में कोरोना संक्रमण के मामलों के चलते आईपीएल के स्थगित होने से पहले घुटने की चोट के कारण टूनार्मेंट से बाहर हो गए थे। बाद में उन्होंने घुटने की सर्जरी कराई थी और अब वह ठीक हो रहे हैं। तेज गेंदबाज नटराजन आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए शानदार प्रदर्शन के दम पर ही टी नटराजन को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी टीम में जगह मिली थी।

Am so grateful to get my #Vaccine this morning. A million thanks to our incredible health care workers who have put themselves at risk for our people . #LetsGetVaccinated #Jabbed pic.twitter.com/v21Ez3dJGV