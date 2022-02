रोहित शर्मा की प्रशंसा से गदगद हुए प्रसिद्ध कृष्णा, कप्तान ने कहा- इंडिया में ऐसा स्पेल काफी समय बाद देखा

भारत के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन पर कहा है कि चार विकेट लेने के बाद कप्तान रोहित शर्मा से तारीफ मिलना काफी अच्छा था। भारत ने सूर्यकुमार यादव के अर्धशतक के बाद तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा (12 रन देकर चार विकेट) की शानदार गेंदबाजी से वेस्टइंडीज को दूसरे वनडे मैच में 44 रन से हराया। इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त हासिल कर ली।

मैच जीतने के बाद रोहित ने प्रसिद्ध की प्रशंसा करते हुए कहा कि तेज गेंदबाज का स्पेल सबसे अच्छा था, रोहित ने कहा कि उन्होंने भारत में बहुत लंबे समय बाद ऐसा स्पेल देखा है।

प्रसिद्ध ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एएनआई के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, "रोहित की प्रशंसा मेरे लिए काफी मायने रखती है, वह लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे हैं। उनकी ओर से आने वाला कमेंट, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत खुश हूं। मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं, मुझे खुशी है कि यह आज हुआ।"

अपने खेल के बारे में आगे बात करते हुए, प्रसिद्ध ने कहा, "मुझे भारत के लिए पदार्पण किए लगभग एक साल हो गया है। तब से मैं और अधिक निरंतरता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं। जब मैंने शुरुआत की, तो मैं अधिक उत्साहित था। मैं जिस पर काम करना चाहता था, उस पर बहुत स्पष्ट है और मुझे खुशी है कि आज यह अच्छी तरह से आया।"

रोहित ने साथ ही कहा, ''भाग्यशाली रहे कि ओस नहीं थी। मैं गेंदबाजों से उनका श्रेय नहीं छीन रहा, विशेषकर प्रसिद्ध कृष्णा से। पूरा श्रेय गेंदबाजों को जाता है।''

For his outstanding match-winning bowling display in the 2nd #INDvWI ODI, @prasidh43 bags the Man of the Match award. 👏 👏 #TeamIndia @Paytm Scorecard ▶️ https://t.co/yqSjTw302p pic.twitter.com/3KMngyYGj9

कप्तान ने कहा, ''हमें कुछ चीजों की कोशिश में कुछ गेम हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि लंबी अवधि के लक्ष्यों को देखना महत्वपूर्ण है। हम देखेंगे कि टीम संयोजन के लिए क्या अच्छा काम करता है। मैं ओस नहीं देखकर थोड़ा हैरान था, मैंने लंबे समय से भारत में ऐसा स्पेल कभी नहीं देखा। प्रसिद्ध ने काफी तेज गेंदबाजी की और इसे जारी रखा। अन्य ने उनका साथ दिया।''



9⃣ Overs

3⃣ Maidens

1⃣2⃣ Runs

4⃣ Wickets@prasidh43 put on a fantastic show with the ball & played a key role in #TeamIndia's win over West Indies in the 2nd @Paytm #INDvWI ODI. 👌 👌



Watch his four-wicket haul 🎥 🔽