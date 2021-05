शर्टलेस होकर तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने किया बाइक से स्टंट, यूजर बोले-ये तो ढिंचक पूजा है

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज नवदीप सैनी को इंग्लैंड दौरे के लिए नहीं चुना गया है। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से खेलने वाले सैनी इन दिनों क्रिकेट से मिले ब्रेक का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे बाइक पर बैठे नजर आ रहे हैं, साथ ही रेस बढ़ाकर गाड़ी से खूब धुंआ उड़ा रहे हैं। यहां वे शर्टलेस होकर और बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। उनके इस वीडियो पर लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया है।

Accompany me on my bike to feel the fear @harleydavidson pic.twitter.com/iosa8wS2ya — Navdeep Saini (@navdeepsaini96) May 30, 2021

सैनी ने इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, 'मेरी बाइक पर इस डर को महसूस करने के लिए साथ दीजिए।' उनके इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए फैन्स ने कहा कि उन्हें इसकी बजाय अपनी गेंदबाजी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यहां देखें फैन्स के रिएक्शंस-

Bhai fatfati se style🔥🔥

Mai bhi Papa ke splendor se ye cheez krunga😌



Shayad Cricketer ban jau😋 — ʜᴀʀꜱʜ𝟒𝟓™🇮🇳 (Masked😷) (@HarshRo45__) May 30, 2021

Bhai fatfati se style🔥🔥

Mai bhi Papa ke splendor se ye cheez krunga😌



Shayad Cricketer ban jau😋 — ʜᴀʀꜱʜ𝟒𝟓™🇮🇳 (Masked😷) (@HarshRo45__) May 30, 2021

Maine socha pichle saal pace dekh ke ye steyn Jaisa banega. Lekin bhai ye tho male dinchak Pooja nikhala 😭😭 — Ash (@Ashwasmaran) May 30, 2021

Jabse twitter pe aya hai tabse bowling has gone for a toss man..

Plse don't be next Unmukt Chand of Delhi 🙏

U have struggled to get thr, plse concentrate on bowling than doin all this on social media — ThirdEye (@ThirdEy80982744) May 30, 2021

When you reach to a certain stage in your life after working your ass off..who doesn't want to add a bit of flair to his lifestyle..I found nothing wrong in what @navdeepsaini96 did :) — Vaibhav Shukla (@imvaibhav) May 31, 2021

Didn't know Indian cricket team has chapri atitude boys! pic.twitter.com/6mROSL28Rm — Brown Bunny 🐇 (@sujays06) May 30, 2021

सैनी की नजरें अब आईपीएल 2021 के बचे हुए मैचों में आरसीबी टीम में अपनी जगह पक्की करने पर होगी। उन्हें इस साल आईपीएल में मात्र एक मैच में खेलने का मौका मिला। बता दें कि बायो बबल में ज्यादा खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद 4 मई को आईपीएल 2021 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। सैनी ने अब तक भारत के लिए दो टेस्ट, 7 वनडे और 10 टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें कुल मिलाकर उन्होंने 13 विकेट लिए हैं।