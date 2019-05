VIDEO: जानिए चहल ने क्यों कहा- माही भाई से लेंगे तो बहुत पिटाई होगी

ICC World Cup 2019 India National Cricket Team: आईसीसी विश्व कप के दूसरे वॉर्म-अप मैच में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होना है। मैच कार्डिफ में खेला जाना है, जिसके लिए टीम इंडिया लंदन से बस में रवाना हुई थी। इस बस के सफर में टीम इंडिया ने काफी मस्ती मजाक किया। इस सफर के कुछ वीडियो खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर भी शेयर किए। अब बीसीसीआई टीवी पर दो वीडियो शेयर किए गए हैं, जिसमें युजवेंद्र चहल ने लगभग सभी क्रिकेटरों से बात की है।

इस दौरान चहल ने टीम इंडिया के उप-कप्तान रोहित शर्मा, तीनों तेज गेंदबाज (भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी), कुलदीप यादव, विजय शंकर, शिखर धवन और केएल राहुल से बात की। इसके अलावा चहल महेंद्र सिंह धौनी के पास भी पहुंचे, लेकिन उनसे बात नहीं कर सके। कुलदीप ने जब चहल से कहा कि धौनी का इंटरव्यू लेलें, तो चहल ने जवाब दिया, 'माही भाई से लेंगे तो बहुत पिटाई होगी।' चहल के ये दोनों वीडियो दो पार्ट में शेयर किए गए हैं।

Does @msdhoni make his debut on Chahal TV? Part 2 of #TeamIndia's road trip to Cardiff has all the answers - by @RajalArora @yuzi_chahal 😎😎👌#CWC19



Full Video here 👉👉👉 https://t.co/DMgP6eghTP pic.twitter.com/q2wETvYeuk