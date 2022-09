India Legends vs New Zealand Legends LIVE: इंडिया लीजेंड्स की बल्लेबाजी शुरू, सचिन तेंदुलकर और नमन ओझा की ओपनिंग जोड़ी क्रीज पर

India Legends vs New Zealand Legends LIVE: रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज (Road Safety World Series 2022) का 12वां मुकाबला आज यानी के सोमवार को इंदौर के होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया लीजेंड्स बनाम न्यूजीलैंड लीजेंड्स (India Legends vs New Zealand Legends) के बीच खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड लीजेंड्स ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।

India Legends vs New Zealand Legends LIVE Updates:

7:40 PM: इंडिया लीजेंड्स की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। सचिन तेंदुलकर और नमन ओझा की ओपनिंग जोड़ी क्रीज पर उतर चुके हैं। दो ओवर के बाद इंडिया लीजेंड्स का स्कोर बिना किसी नुकसान के 16 रन है।

7:15 PM: दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन:

इंडिया लीजेंड्स (प्लेइंग इलेवन): नमन ओझा (विकेटकीपर), सचिन तेंदुलकर (कप्तान), सुरेश रैना, स्टुअर्ट बिन्नी, युवराज सिंह, यूसुफ पठान, इरफान पठान, मनप्रीत गोनी, राहुल शर्मा, प्रज्ञान ओझा, अभिमन्यु मिथुन

न्यूजीलैंड लीजेंड्स (प्लेइंग इलेवन): जेमी हाउ, डीन ब्राउनली, रॉस टेलर (कप्तान), आरोन रेडमंड, नील ब्रूम, गैरेथ हॉपकिंस (विकेटकीपर), जैकब ओरम, जेम्स फ्रैंकलिन, हामिश बेनेट, काइल मिल्स, शेन बॉन्ड।

7:00 PM: न्यूजीलैंड लीजेंड्स ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।

6:27 PM: इंडिया लीजेंड्स ने अपना पहला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला और बेहतरीन जीत हासिल की। लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। न्यूजीलैंड को उसके पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका से हार मिली थी। लेकिन टीम ने अपने दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश को 17 गेंद शेष रहते मात दी थी।

6:10 PM: रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 अंकतालिका

सचिन तेंदुलकर की कप्तानी वाी इंडिया लीजेंड्स दो मैचों में एक जीत के साथ तीन अंक लेकर तीसरे नंबर पर है। वहीं, रॉस टेलर की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड की टीम दो मैचों में एक जीत और एक हार के साथ 8 टीमों की अंकतालिका में छठे नंबर पर है।

6:00 PM: इंडिया लीजेंड्स बनाम न्यूजीलैंड लीजेंड्स की संभावित टीम:

इंडिया लीजेंड्स- सचिन तेंदुलकर (कप्तान), सुरेश रैना, युवराज सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान, हरभजन सिंह, मुनाफ पटेल, सुब्रमण्यम बद्रीनाथ, नमन ओझा, स्टुअर्ट बिन्नी, मनप्रीत गोनी, प्रज्ञान ओझा, विनय कुमार, अभिमन्यु मिथुन, राहुल शर्मा और राजेश पवार।

न्यूजीलैंड लीजेंड्स- रॉस टेलर (कप्तान), जैकब ओरम, जेमी हाउ, जेसन स्पाइस, काइल मिल्स, स्कॉट स्टायरिस, शेन बॉन्ड, डीन ब्राउनली, ब्रूस मार्टिन, नील ब्रूम, आरोन रेडमंड, एंटोन डेवसिच, हैमिश बेनेट, क्रेग मैकमिलन और गैरेथ हॉपकिंस।