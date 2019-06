ICC World Cup 2019 India vs New zealand: बारिश ने बिगाड़ा खेल, फैन्स ने आईसीसी को जमकर कोसा

ICC World Cup 2019 India vs New zealand आईसीसी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होना है। मैच ट्रेंट ब्रिज में खेला जाना है, बारिश के चलते अभी तक टॉस भी नहीं हो सका है। बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि मैच रद्द होने के ही आसार नजर आ रहे हैं। इससे फैन्स काफी नाखुश हैं और आईसीसी को जमकर कोस रहे हैं। बारिश का आलम कुछ ऐसा है कि अभी तक टॉस भी नहीं हो सका है।

मौजूदा विश्व कप में इससे पहले तीन मैच रद्द हो चुके हैं और चौथा मैच भी रद्द होने की कगार पर ही है। फैन्स में इतना गुस्सा है कि उन्होंने कहा कि विश्व कप के नाम पर मजाक हो रहा है। भारत ने इससे पहले अपने दोनों मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने लगातार तीन मैच जीते हैं। भारत ने दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को हराया है।

मैच रद्द होने पर दोनों टीमों के खाते में एक-एक प्वॉइंट जुड़ जाएंगे। जानिए फैन्स ने इस मैच को लेकर क्या कुछ कमेंट्स किए हैं-

I'm going to play Cricket with my friends



At least before sunset we can have a 10-10 overs match here



No point to sit in front of TV and hoping for the Match. 😤😤 #INDvNZ — bimbadhar (@bimbadhar1111) June 13, 2019

Pathetic, this game is going to be abandoned again, l was really looking forward for this one #INDvNZ #CWC19 @ICC — Hamish (@HTawaz) June 13, 2019

#CWC19 England worst host ever while it was a predicted weather the match will changed to the another stadium 😡 — muthupandi (@pandiyan1999) June 13, 2019

Better to play cricket in Africa 😕 — PRAMOD (@PRAMOD_K83) June 13, 2019