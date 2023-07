IND vs WI: रोहित-ईशान का कमाल, भारत ने रचा इतिहास; 146 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा हुआ पहली बार

ऐप पर पढ़ें

भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ इतिहास रच एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इस दौरान इंग्लैंड का 'बैजबॉल' गेम भी फीका नजर आया है। यह रिकॉर्ड है टेस्ट क्रिकेट की एक पारी के हाईएस्ट रन रेट का। वेस्टइंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन में जारी दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में टीम इंडिया ने 7.54 के अविश्वसनीय रन रेट के साथ बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर 181 रन बोर्ड पर लगाकर अपनी पारी घोषित कर दी। टेस्ट क्रिकेट के 146 सालों के इतिहास में आज तक कोई टीम इतने स्ट्राइक रेट के साथ एक पारी में रन नहीं बना पाई है। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम था जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2017 सिडनी टेस्ट में 7.53 के स्ट्राइक रेट से एक पारी में रन बनाए थे। वहीं इंग्लैंड इस सूची में तीसरे पायदान पर है।

टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाली टीम (कम से कम 20 ओवर)

7.54 - 181/2d - भारत बनाम वेस्टइंडीज, पोर्ट ऑफ स्पेन, 2023

7.53 - 241/2d- ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान, सिडनी, 2017

7.36 - 264/7d - इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान, रावलपिंडी, 2022

6.82 - 173/6 - वेस्टइंडीज बनाम भारत, किंग्स्टन, 1983

6.80 - 340/3d -साउथ अफ्रीका बनाम जिम्बाब्वे, केप टाउन, 2005

इसी के साथ टीम इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और ईशान किशन की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर भारत ने 100 रन का आंकड़ा 12.2 ओवर में पार किया, इसी के साथ भारत ने श्रीलंका का 22 साल पुराना रिकॉर्ड धवस्त किया। 2001 में श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ 13.2 ओवर में 100 रन बनाकर यह रिकॉर्ड बनाया था।

टेस्ट क्रिकेट में किसी भी टीम द्वारा सबसे तेज 100 रन

12.2 - भारत vs वेस्टइंडीज, 2023

13.2 - श्रीलंका vs बांग्लादेश, 2001

13.3 - इंग्लैंड vs साउथ अफ्रीका, 1994

13.4 - बांग्लादेश vs वेस्टइंडीज, 2012

13.4 - इंग्लैंड vs पाकिस्तान, 2022

बात मुकाबले की करें तो, चौथे दिन भारत ने मेजबानों के सामने जीत के लिए 365 रनों का लक्ष्य रखा था। इस स्कोर का पीछा करते हुए विंडीज टीम दिन के अंत तक 2 विकेट के नुकसान पर 76 रन लगा पाई। भारत को आखिरी दिन जीत के लिए 8 विकेटों की दरकार है, वहीं वेस्टइंडीज 289 रन दूर है।

भारत के पहली पारी के 438 रन के जवाब में वेस्टइंडीज की टीम अपनी पहली पारी में 255 रन ही बना सकी। चौथे दिन पांच विकेट पर 229 रन से आगे खेलते हुए विंडीज टीम अपने स्कोर में 16 रन ही जोड़ सकी और बाकी के पांच विकेट गंवा दिए। भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट लिए। दूसरी पारी में भारत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 24 ओवर में दो विकेट पर 181 रन पर पारी घोषित कर दी है।