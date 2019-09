एशिया कप U-19: अफगानिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा भारत

Asia Cup, Under-19: भारत ने कोलंबो क्रिकेट क्लब ग्रांउड में खेले गए अंडर-19 एशिया कप के अपने तीसरे मैच में सोमवार को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को तीन विकेट से हरा दिया। भारत की यह इस टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत है। भारत ने अपने पहले मैच में कुवैत को, जबकि दूसरे मैच में पाकिस्तान को मात दी थी। भारत अब तीन मैचों में तीन जीत के साथ छह अंक लेकर अंकतालिका में शीर्ष पर कायम हैं।

सुशांत मिश्रा (20 रन पर पांच विकेट) और अर्थव अंकोलेकर (16 रन पर चार विकेट) की शानदार गेंदबाजी के बाद भारत अंडर-19 ने बल्लेबाजी में कुछ तनावपूर्ण क्षणों से गुजरते हुए अफगानिस्तान को हराकर कर एसीसी अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। भारतीय टीम ने ग्रुप ए के मुकाबले में अफगानिस्तान को 40.1 ओवर में मात्र 124 रन पर लुढ़का दिया। लेकिन इस छोटे लक्ष्य तक पहुंचने में भी भारत को संघर्ष करना पड़ गया। भारत ने 38.4 ओवर में सात विकेट पर 128 रन बनाकर जीत हासिल की।

भारत एक समय अर्जुन आजाद के 21, शशांक रावत के 29 और सलील अरोड़ा के 29 रनों से एक विकेट पर 80 रन बनाकर आसान जीत की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन इसके बाद चाइनामैन गेंदबाज नूर अहमद के सामने भारतीय बल्लेबाजी लड़खड़ा गयी और भारत ने 26 रन जोड़कर छह विकेट गंवा दिए। इन छह विकेट में से नूर अहमद ने चार विकेट लिए।

भारत का स्कोर सात विकेट पर 106 रन हो चुका था, लेकिन करण लाल ने 18 गेंदों पर नाबाद 13 और पूणार्ंक त्यागी ने 14 गेंदों पर नाबाद 11 रन बनाकर भारत को सेमीफाइनल का टिकट दिला दिया। भारत की ग्रुप ए में यह लगातार तीसरी जीत रही और वह ग्रुप में शीर्ष पर रहा। अफगानिस्तान की टीम को इस हार के बावजूद दूसरा स्थान मिला और उसने भी सेमीफाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल गुरुवार को खेले जाएंगे।

