INDvsSA:  दूसरे टेस्ट मैच के लिए पुणे पहुंची टीम इंडिया- PICS

India vs South Africa, 2nd Test at pune: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है। भारत ने विशाखापट्टनम में खेले गए पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को 203 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया है। अब दूसरा मैच 10 अक्टूबर से पुणे में खेला जाना है। दूसरे टेस्ट मैच के लिए दोनों ही टीमें पुणे पहुंच चुकी हैं।

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का दूसरा मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में 10 से 14 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा। पहला टेस्ट मैच हारने के बाद अब दक्षिण अफ्रीकी टीम की कोशिश दूसरा टेस्ट मैच जीतने की होगी। वहीं, भारत पुणे टेस्ट को जीतकर सीरीज पर अपनी अजेय बढ़त बनाना चाहेगा।

पहले टेस्ट मैच में बतौर ओपनर उतरे रोहित शर्मा ने दोनों पारियों में शतक ठोके। वहीं, विजाग टेस्ट में ऋषभ पंत की जगह ऋद्धिमान साहा को मौका दिया गया। कप्तान विराट कोहली दूसरे टेस्ट में भी इसी प्लेइंग इलेवन के साथ उतरना चाहेंगे। पहला टेस्ट मैच हारने के बाद दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फैफ डुप्लेसी ने कहा था कि अब हमें इस बार से आगे बढ़ते हुए दूसरे टेस्ट की तैयारी में जुट जाना होगा।

