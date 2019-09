Twitter पर छाए शिवम दुबे, फैन्स बोले- टी20 वर्ल्ड कप के लिए करो तैयार

इंडिया-ए और दक्षिण अफ्रीका-ए के बीच पांच मैचों की अनाधिकारिक वनडे सीरीज जारी है। सीरीज का तीसरा मैच भारत ने 4 विकेट से अपने नाम किया और 3-0 की अजेय बढ़त बना ली। इस मैच में कप्तान मनीष पांडे 59 गेंद पर 81 रनों की पारी खेली, लेकिन उनसे ज्यादा चर्चा हो रही है शिवम दुबे की, जिन्होंने 45 रनों की नॉटआउट पारी खेली।

ट्विटर पर क्रिकेट फैन्स का मानना है कि दुबे को टीम इंडिया में खेलने का मौका मिलना चाहिए और अगले साल होने वाली आईसीस वर्ल्ड ट्वंटी20 के लिए तैयार किया जाना चाहिए। शिवम ने 28 गेंद पर 45 रनों की नॉटआउट पारी खेली। शिवम ने इसी सीरीज के दूसरे वनडे मैच में 79 रनों की नॉटआउट पारी भी खेली थी। तब उन्होंने 60 गेंद पर ये रन बनाए थे।

कौन है शिवम दुबे

शिवन इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में फ्रेंचाइजी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) के लिए खेलते हैं। 2019 सीजन में उन्हें चार मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 121.21 के स्ट्राइक रेट से 40 रन बनाए। ओवरऑल टी20 क्रिकेट में शिवम ने 18 पारियों में 18.61 की औसत से और 142.35 के स्ट्राइक रेट से 242 रन बनाए हैं। इसके अलावा टी20 में उन्होंने 14 विकेट भी झटके हैं।

शिवम दुबे के लिए क्रिकेट फैन्स कर रहे हैं ऐसे ट्वीट्स

Shivam Dube another player who should be in India's plans for the next T20 World Cup. Serious ball striker with the vertical bat. Not yet sure how good with the horizontal bat.



Horrible bowler though. Should be considered as a specialist batsman, not an all-rounder. — Abhishek R (@Sajjanlaunda) September 2, 2019

Shivam dube has power he middles with single hand he can hit sixes in Chinnaswamy , Wankhede , Eden Gardens @CoachHesson please make him play all 14 matches — sai ram murthy (@sairammurthy6) September 2, 2019

Shivam dube is a serious player@vikrantgupta73 @MSKPrasad5 — Nizam Uddin (@NizamUd42761918) September 2, 2019

Shivam Dube what a player.

Finishes off in style. Another player who has to be in India's T20I team. #indavssaa — Royal Msdian (@msdrocks7) September 2, 2019