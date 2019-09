भज्जी के ट्वीट पर बोले गौतम गंभीर, संजू सैमसन चांद पर भी बल्लेबाजी कर सकता है

विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन (91) शतक बनाने से चूक गए, लेकिन उनकी आतिशी पारी से भारत-ए टीम ने बारिश से प्रभावित पांचवें और आखिरी एकदिवसीय मुकाबले में साउथ अफ्रीका-ए को 36 रन से हराकर सीरीज 4-1 से अपने नाम की। संजू सैमसन की इस शानदार बल्लेबाजी के बाद सोशल मीडिया में उनकी जमकर तारीफ हुई। हरभजन सिंह ने तो संजू सैमसन को भारत की नंबर 4 की समस्या का समाधान बताया। हरभजन के ट्वीट पर गौतम गंभीर ने सहमति जताई और संजू सैमसन की तारीफ करते हुए कहा कि वह तो चांद पर भी बल्लेबाजी कर सकता है।

हरभजन सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा था कि भारतीय टीम में जारी नंबर-4 के बल्लेबाज की खोज का संजू सैमसन सही समाधान हो सकते हैं। सैमसन ने इंडिया-ए से तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका-ए के खिलाफ 48 गेंदों पर 91 रनों की पारी खेली।

हरभजन सिंह के इस ट्वीट पर गौतम गंभीर ने लिखा- हां, हरभजन सिंह मौजूदा फॉर्म और क्षमता को देखते हुए ये साउथ का स्टार संजू सैमसन चांद के दक्षिण पोल में भी बल्लेबाजी कर सकता है। मुझे आश्चर्य है कि अगर उनके पास एक बल्लेबाज के इस चमत्कार को ले जाने के लिए 'विक्रम' पर जगह है। बहुत बढ़िया संजू सैमसन दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ 48 गेंदों पर 91 रनों की पारी खेला।

Yes @harbhajan_singh on current form and his skills this Southern Star, @IamSanjuSamson can bat even on Moon’s South Pole!!! I wonder if they had space on Vikram to carry this marvel of a batsman. Well done Sanju on scoring 91 off 48 balls against South Africa A side. pic.twitter.com/MwTZj6JaWh