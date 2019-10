IND W vs SA W 2nd ODI: मैच के साथ भारत ने जीती सीरीज भी

भारतीय महिला क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीकी महिला क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। सीरीज का दूसरा मैच 11 अक्टूबर को वडोदरा में खेला गया, जिसे भारत ने पांच विकेट से अपने नाम किया। इस तरह से भारत ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त भी हासिल कर ली है।

दक्षिण अफ्रीकी महिला क्रिकेट टीम ने पहले वनडे के मुकाबले इस मैच में बेहतर प्रदर्शन किया। भारत ने टॉस जीता और दक्षिण अफ्रीका को बल्लेबाजी का न्योता दिया। दक्षिण अफ्रीका ने 50 ओवर में छह विकेट पर 247 रन बनाए, जवाब में भारत ने 48 ओवर में पांच विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। दक्षिण अफ्रीका की ओर से लॉरा वोलवार्ट ने सबसे ज्यादा 69 रनों की पारी खेली। भारत की ओर से शिखा पांडे, एकता बिष्ट और पूनम यादव ने दो-दो विकेट लिए।

A good day on the field for #TeamIndia after wrapping up the 2nd ODI in great fashion. Final ODI in 3 days. See you there 🇮🇳🇮🇳 #TeamIndia #INDvSA @Paytm pic.twitter.com/It2OvThNTc