IND vs PAK 2024 Live Streaming: महिला एशिया कप में आज होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबला, जानें कब, कहां और कैसे देखें हाईवोल्टेज मैच

ऐप पर पढ़ें

IND vs PAK 2024 Asia Cup T20 Live Streaming : भारत और पाकिस्तान के बीच महिला एशिया कप 2024 का दूसरा मुकाबला शुक्रवार को दांबुला में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी आठ टीमों के लिए अक्टूबर में होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारियों के लिए इस टूर्नामेंट को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम इस एशिया कप में सबसे मजबूत टीम है, जिसने टी-20 प्रारूप में चार में से तीन बार और 50 ओवर के प्रारूप में चारों बार प्रतियोगिता जीती है। इसके अलावा, भारत महिला एशिया कप टी20 में भी 20 मैचों में 17 जीत के साथ सबसे सफल टीम है। उन्होंने पिछले संस्करण के फाइनल में बांग्लादेश को हराया था। आइए इस मैच से जुड़ी कुछ अहम जानकारिओं पर एक नजर डालते हैं-

India Women vs Pakistan Women Live Telecast asia cup 2024 When Where and How To Watch IND W vs PAK W Live Streaming Online in India

इंडिया वुमेंस वर्सेस पाकिस्तान महिला एशिया कप 2024 मैच कब खेला जाएगा?

IIndia Women vs Pakistan Womens महिला एशिया कप का मुकाबला 19 जुलाई को खेला जाएगा।

भारत बनाम पाकिस्तान महिला एशिया कप 2024 मैच कहां खेला जाएगा?

भारत और पाकिस्तान के बीच हाईवोल्टेज टी-20 मैच दांबुला के रंगीरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारत बनाम पाकिस्तान महिला एशिया कप 2024 मैच कहां देखें?

भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 मैच का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर टीवी पर किया जाएगा।

IND W vs PAK W महिला एशिया कप 2024 मैच की लाइव-स्ट्रीमिंग कहां देखें?

इंडिया वुमेंस वर्सेस पाकिस्तान वुमेंस के बीच होने वाले मैच का लुत्फ आप हॉटस्टार पर उठा सकते हैं। वहीं, इस मैच से जुड़ी अहम खबरें आप लाइव हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स पेज पर भी पढ़ सकते हैं।

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), उमा छेत्री (विकेटकीपर), पूजा वस्त्राकर, दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, डी हेमलता, आशा शोभना, राधा यादव। श्रेयंका पाटिल, सजीवन सजना।

पाकिस्तान: निदा डार (कप्तान), आलिया रियाज, डायना बेग, फातिमा सना, गुल फिरोजा, इरम जावेद, मुनीबा अली, नजीहा अल्वी (विकेटकीपर), नाशरा संधू, ओमाइमा सोहेल, सादिया इकबाल, सिदरा अमीन, सैयदा अरूब शाह, तस्मिया रुबाब , तुबा हसन।