भारत ने वेस्टइंडीज को तीन मैचों की वनडे सीरीज के अंतिम मैच में 96 रनों से हराकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 265 रन बनाए थे, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 37.1 ओवर में सभी विकेट खोकर 169 रन ही बना सकी। भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज और प्रसद्धि कृष्णा ने तीन-तीन, जबकि दीपक चहर और कुलदीप यादव ने दो-दो विकेट लिए। विंडीज की तरफ से निकोलस पूरन ने 39 गेंदों में दो चौकों और एक छक्के की मदद से 34 रन बनाए, जबकि ओडिन स्मिथ ने मात्र 18 गेंदों में तीन चौके और तीन छक्के उड़ाते हुए 36 रन की तेज तरार पारी खेली।

पूरन को चाइना मैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने स्लिप में रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कराया, जबकि स्मिथ को मोहम्मद सिराज ने शिखर धवन के हाथों लपकवाया। अल्जारी जोसेफ भी काफी संघर्ष के बाद एक चौके और छक्कों की मदद से 56 गेंदों पर 29 रन बना कर आउट हुए।

ओपनर ब्रेंडन किंग ने 13 गेंदों में 14 रन और डैरेन ब्रावो ने 30 गेंदों में 20 रन बनाए। विंडीज की टीम अपने तीन विकेट 25 रन पर गंवाने के बाद संकट में ऐसे फंसी कि फिर उबर नहीं पाई। विंडीज का सातवां विकेट 82 के स्कोर पर गिरा। उसके बाद स्मिथ की आतिशी पारी से विंडीज ने 100 का आंकड़ा पार किया।

इससे पहले श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत के बीच शतकीय साझेदारी की मदद से भारत ने शुरुआती झटकों से उबरकर वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे और अंतिम वनडे मैच में शुक्रवार को निर्धारित 50 ओवरों में 265 रन का सम्मानजनक स्कोर बनाया।

रोहित, धवन और कोहली हुए फेल

कप्तान रोहित शर्मा (13) और पूर्व कप्तान विराट कोहली (शून्य) के चौथे ओवर में तीन गेंद के अंदर पवेलियन लौटने और शिखर धवन (10) के जल्दी आउट हो जाने से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम का स्कोर तीन विकेट पर 42 रन हो गया था।

अय्यर और पंत के बीच बड़ी साझेदारी

कोविड से उबरने के बाद पहला मैच खेल रहे अय्यर (111 गेंदों पर 80 रन, नौ चौके) और पंत (54 गेंदों पर 56 रन, छह चौके, एक छक्का) ने यहीं से चौथे विकेट के लिये 110 रन जोड़कर भारतीय पारी संभाली। दीपक चाहर (38 गेंदों पर 38 रन, चार चौके, दो छक्के) ने फिर से बल्लेबाजी में कमाल दिखाया जबकि वाशिंगटन सुंदर ने 34 गेंदों पर 33 रन का योगदान दिया जिसमें दो चौके और एक छक्का शामिल है।

अल्जारी जोसफ (54 रन देकर दो विकेट) ने भारतीय शीर्ष क्रम थर्राया जबकि लेग स्पिनर हेडन वाल्श (59 रन देकर दो) ने अय्यर और पंत को आउट किया। आलराउंडर जेसन होल्डर (34 रन देकर चार) ने निचले क्रम को समेटने में अहम भूमिका निभायी।

भारत इस मैच में चार बदलाव के साथ उतरा था तथा तीन विकेट जल्दी निकलने के बाद अय्यर को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिये भेजा गया, क्योंकि केएल राहुल चोट के कारण नहीं खेल पा रहे थे। पंत पांचवें नंबर पर उतरे और इन दोनों ने बीच के ओवरों में रणनीतिक बल्लेबाजी की।

