IND vs WI: विव रिचर्ड्स को विराट ने बताया क्यों अनुष्का उनके लिए इतनी खास हैं- देखें Video

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और विव रिचर्ड्स के बीच एक खास इंटरव्यू हुआ, जो बीसीसीआई टीवी पर शेयर किया गया है। इसके पहले पार्ट में विराट कोहली ने विव रिचर्ड्स से सवाल पूछे थे, जबकि दूसरे पार्ट में विव ने विराट से सवाल किए हैं। इंटरव्यू के दूसरे पार्ट का वीडियो बीसीसीआई ने ट्विटर पर शेयर किया है। इस इंटरव्यू के दौरान विराट ने विव को बताया कि क्यों अनुष्का शर्मा उनके लिए इतनी खास हैं।

विव ने जब लाइफ पार्टनर पर सवाल किया तो विराट ने जवाब में कहा, 'ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, इस खेल को खेलने के साथ। सही इंसान मिलना। वो खुद प्रोफेशनल हैं तो उन्हें मेरा स्पेस भी अच्छे से समझ आता है।' विराट ने आगे कहा, 'वो मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाती हैं। मैंने उनके साथ रहकर सीखा है कि अगर आप मैदान से बाहर कुछ अच्छा करते हैं तो उसका असर मैदान पर आपकी पर्सनैलिटी पर भी पड़ता है।'

