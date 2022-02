IND vs WI: सूर्युकमार बने सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज, अय्यर ने एक पारी खेलकर बनाई टॉप-3 में जगह

भारत ने शुक्रवार को तीसरे और आखिरी वनडे क्रिकेट मैच में वेस्ट इंडीज को 96 रन से रौंद कर सीरीज को 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया। तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर सामने आई है। तीनों मैचों में भारतीय बल्लेबाज उम्मीद के मुताबिक भले ही प्रदर्शन न कर सके हो, लेकिन सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की टॉप-4 लिस्ट में भारतीय बल्लेबाज शामिल हैं। सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सूर्यकुमार शीर्ष पर हैं।

सूर्यकुमार यादव

भारतीय टीम के मध्यक्रम के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव तीसरे और अंतिम मैच में कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा सके और 7 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि पहले मैच में उन्होंने 36 गेंद में 34 रन की मैच विनिंग पारी खेली। जबकि दूसरे मैच में सूर्य ने 83 गेंद में 64 रन बनाए थे। सूर्युकमार ने इस सीरीज में तीन मैचों में 52 की औसत के साथ 104 रन बनाए।

ऋषभ पंत

इस लिस्ट में ऋषभ दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने तीन मैचों में 28 की औसत से 85 रन बनाए, जबकि उनका सर्वोच्च स्कोर 56 रन रहा, जो उन्होंने तीसरे मैच में बनाया था।

