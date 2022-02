IND vs WI: कोविड से उबरने के बाद फिटनेस हासिल करने के लिए जूझ रहे श्रेयस और धवन, जानिए पूरा मामला

रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर सामने आई है। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले कोरोना संक्रमित पाए गए टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और मध्य क्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, जिसके बाद अब ये दोनों खिलाड़ी टीम के साथ ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेते हुए नजर आए हैं। बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर की है, जिसमें दोनों खिलाड़ियों ने कोविड से उबरने के बाद की समस्याओं और अपने पहले ट्रेनिंग के बारे में बात की है।



बीसीसीआई ने बुधवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे से पहले ट्वीट किया, शिखर धवन और श्रेयस अय्यर ने COVID-19 से उबर गए हैं और दूसरे वनडे से पहले टीम के साथ ट्रेनिंग किया है।''



They're Back! 👍 👍

@SDhawan25 & @ShreyasIyer15 have recovered from COVID-19 and trained with the #TeamIndia squad ahead of the 2nd ODI. 👏 👏#INDvWI | @Paytm pic.twitter.com/HbCb2yMPVo