IND vs WI: फुल टाइम कप्तान बनते ही रोहित ने रच दिया इतिहास, वेस्टइंडीज के खिलाफ क्लीन स्वीप करने वाले पहले कप्तान बने

भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेली गई तीन मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में वेस्टइंडीज को 96 रनों से करारी शिकस्त दे दी है। इस सीरीज जीत के साथ कप्तान रोहित शर्मा ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। टीम इंडिया ने पहली बार रोहित शर्मा के नेतृत्व में वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ क्लीन स्वीप कर दिया है।

इस सीरीज जीत के साथ भारतीय टीम ने 12वीं बार अपनी विपक्षी टीम का व्हाइटवॉश कर दिया है। भारतीय टीम 12 बार टीम कम से कम तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज में सामने वाली टीम का सूपड़ा साफ किया है। वनडे इंटरनेशनल सीरीज में कैरेबियाई टीम के खिलाफ क्लीन स्वीप करके नए कप्तान रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया है।

WHAT. A. WIN! 👌 👌@prasidh43 gets the last West Indies wicket & @imVkohli takes the catch as the @ImRo45-led #TeamIndia win the third @Paytm #INDvWI ODI by 96 runs to complete the series sweep. 👏 👏



Scorecard ▶️ https://t.co/9pGAfWtQZV pic.twitter.com/bR7KzaBTDx