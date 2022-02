IND vs WI: अंतरराष्ट्रीय करियर में पहली बार ओपनिंग के लिए उतरे ऋषभ पंत, फैंस के साथ-साथ क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैरान

भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में ऋषभ पंत बतौर ओपनर बल्लेबाज के लिए उतरे हैं। टीम मैनेजमेंट के इस फैसले से क्रिकेट एक्सपर्ट से लेकर फैंस तक हैरान रह गए हैं। क्योंकि ऋषभ पंत पहली बार वनडे क्रिकेट में बतौर ओपनर खेलने उतरे हैं। हालांकि इससे पहले वह 2016 अंडर-19 वर्ल्ड कप में बतौर ओपनर खेल चुके हैं।

भारत के विकेटकीपर ऋषभ पंत ने बुधवार को अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में पहली बार बल्लेबाजी की शुरुआत की।

Very interesting that with KL Rahul available, India have chosen to open with Pant. Tells me that there is a move towards looking at Rahul at no 4, where his numbers are good, as a long term option