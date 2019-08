INDvWI: रोहित और जडेजा ने मिलकर उड़ाया बुमराह और कोहली का मजाक- देखें मजेदार Video

Ind vs WI ODI Series India vs West Indies Rohit Sharma Virat Kohli Ravindra Jadeja: टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का एक वीडियो बीसीसीआई के ऑफिशियल ट्विटर पेज पर शेयर किया गया है। इस वीडियो ने दोनों ने मिलकर जसप्रीत बुमराह और कप्तान विराट कोहली का मजाक उड़ाया है। दरअसल रोहित और जडेजा हेड्स अप चैलेंज में हिस्सा लेते नजर आए, जहां रोहित को जडेजा के एक्शन देखकर बताना था कि वो किस क्रिकेटर की नकल उतार रहे हैं।

इस चैलेंज में रोहित ने बोर्ड पर लिखे क्रिकेटर का नाम दिखाया, जो नाम उन्हें खुद नजर नहीं आ रहा था। रविंद्र जडेजा को उस क्रिकेटर की नकल उतारकर दिखाना था और रोहित को उस क्रिकेटर का नाम बताना था। रोहित के हेड्स अप चैलेंज में पहला नाम था जसप्रीत बुमराह का। जडेजा ने जैसे ही बुमराह का गेंदबाजी एक्शन करने की कोशिश की वैसे ही दोनों साथ में जोर-जोर से हंसने लगे।

दूसरा नाम था कप्तान विराट का। जडेजा ने विराट की नकल उतारी, जिसे समझने में रोहित को कुछ समय लगा। लेकिन जैसे उन्होंने नाम लिया, दोनों फिर जोर-जोर से हंसने लगे। मजेदार बात ये थी कि खुद विराट भी वहां मौजूद थे और वो भी खुद को हंसने से नहीं रोक पाए।

देखें वीडियो-

WATCH @ImRo45 take the Heads Up Challenge with @imjadeja



