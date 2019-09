Happy B'day इशांत शर्माः स्मिथ से झगड़े से लेकर पोंटिंग को तंग करना, ये रहे क्रिकेट के पांच सबसे रोचक किस्से

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज इशांत शर्मा आज (2 सितंबर) अपना 31वां जन्मदिन मना रहे हैं। इशांत शर्मा ने अपने जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले पूर्व कप्तान कपिल देव का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा। इशांत इन दिनों टीम इंडिया के साथ वेस्टइंडीज दौरे पर हैं और वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं। भारत इस टेस्ट मैच जीतने से महज आठ विकेट दूर है और कैरेबियाई टीम को जल्द से जल्द समेटने में मदद करके इशांत अपने जन्मदिन को और भी खास बना सकते हैं।

इशांत को अगर अंडररेटेड गेंदबाज कहा जाए, तो कुछ गलत नहीं होगा। इशांत सबसे ज्यादा चर्चा में तब आए थे, जब उन्होंने 2008 में पर्थ टेस्ट में अपनी गेंदबाजी से रिकी पोंटिंग को काफी परेशान किया था। चलिए एक नजर डालते हैं टेस्ट क्रिकेट में इशांत के पांच सबसे रोचक किस्सों पर-

1- 2008 में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई थी, इस दौरान पर्थ टेस्ट में इशांत ने अपनी दमदार गेंदबाजी से सबको काफी प्रभावित किया था। उन्होंने जिस तरह से कप्तान रिकी पोंटिंग को अपने जाल में फंसाया और फिर उनका विकेट हासिल किया वो काफी चर्चा में रहा था। राहुल द्रविड़ ने पोंटिंग का कैच स्लिप में लपका था। इससे पहले एलबीडब्ल्यू की कुछ क्लोज अपील भी रही थीं। इशांत ने इस बारे में बीसीसीआई टीवी से एक बार बात भी की थी। देखें इशांत ने अपने उस गेंदबाजी स्पेल के बारे में क्या कुछ कहा था-

Ishant Sharma vs Ricky Ponting relived@ImIshant relives his fiery spell against Ricky Pointing at Perth in 2008. Get the archives out, jog down memory lane, this one's going to give you some serious flashbacks.



