INDvsWI: पहले वनडे में वेस्टइंडीज ने भारत को 1 रन से दी मात

प्रिया पूनिया के 75 रनों की दमदार पारी के बावजूद भारतीय महिला क्रिकेट टीम को यहां वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में एक रन से हार झेलनी पड़ी। आईसीसी वुमंन्स चैम्पियनशिप के तहत खेले गए इस मैच में शुक्रवार को पहले बल्लेबाजी करते हए वेस्टइंडीज ने निर्धारित 50 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 225 रन बनाए जबकि भारतीय टीम 224 रनों पर ऑल आउट हो गई।

मेजबान टीम की कप्तान स्टेफनी टेलर ने 94 रनों की पारी खेली जिसके कारण उन्हें 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान टीम ने दमदार शुरुआत की और पहले विकेट के लिए नाताशा मैकलिन (51) और स्टेसी एन किंग (12) के बीच 51 रनों की साझेदारी हुई।

किंग को आउट करके दीप्ति शर्मा ने वस्टइंडीज को पहला झटका दिया। मैकलिन भी 51 के कुल योग पर पूनम यादव का शिकार हो गई। इसके बाद, टेलर ने 94 रनों की दमदार पारी खेली और उन्हें चेडेन नेशन का साथ मिला जिन्होंने 43 रन बनाए। यह दोनों बल्लेबाज मिलकर मेजबान टीम को सम्माजनक स्कोर तक ले गए।

जवाब में भारत की शुरुआत भी बेहद दमदार रही। पहले विकेट के लिए पूनिया ने युवा जेमिमाह रॉड्रिगेज के साथ मिलकर 78 रनों की साझेदारी की। रॉड्रिगेज (41) के रूप में भारत को पहला झटका लगा। पूनम राउत (22) ने पूनिया के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 46 रनों की साझेदारी की। राउट रन आउट हुई। पूनिया ने इसके बाद, कप्तान मिताली राज के साथ भारतीय पारी को आगे बढ़ाया।

170 के स्कोर पर पूनिया के रूप में भारत को तीसरा झटका लगा। मिताली 20 के निजी स्कोर पर आउट हुई और शर्मा ने 19 रनों का योगदान दिया। आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए आठ रनों की जरूरत थी, लेकिन अनिसा मोहम्मद ने मेहमान टीम के बल्लेबाजों को केवल सात रन ही बनाने दिया। उन्होंने इस ओवर में एकता बिष्ट और यादव को भी आउट किया। झूलन गोवस्वामी 14 रन बनाकर नाबाद रही। मेजबान टीम के लिए मोहम्मद ने सबसे अधिक पांच विकेट लिए।

VICTORY!!🌴 The West Indies Women are now 1-0 in the Colonial Medical Insurance ODI Series vs India Women! How will you describe that last over?!!!😮 #ItsOurGame pic.twitter.com/SWoXrvNzfx