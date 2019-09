IND vs WI: जमैकन फैन्स ने टीम इंडिया की जर्सी पहनकर रोहित के सामने किया डांस- video

Ind vs WI: Rohit Sharma: India National Cricket Team: टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा को भले ही वेस्टइंडीज दौरे पर एक भी टेस्ट मैच खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने खास अंदाज में फैन्स का दिल जीत लिया। भारत ने सोमवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीनस्वीप किया। जमैका के सबीना पार्क में खेले गए मैच में भारत ने चौथे दिन ही 257 रनों से जीत दर्ज कर ली। इस मैच के बाद बीसीसीआई के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें रोहित दो कैरेबियाई फैन्स के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं। मजेदार बात ये है कि दोनों फैन्स ने टीम इंडिया की जर्सी पहन रखी है।

रोहित इससे पहले टी20 सीरीज और वनडे सीरीज में खेले थे, लेकिन टेस्ट सीरीज में उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया। भारत ने दोनों टेस्ट के प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया और रोहित और आर अश्विन सीरीज के दौरान बेंच पर ही बैठे नजर आए। इन दोनों फैन्स ने टीम इंडिया की जर्सी पहन रखी थी और दोनों ने ही रोहित के नाम और नंबर वाली जर्सी पहनी थी।

This is awesome from @ImRo45 when he randomly pulled out two of his loyal fans from the crowd in Jamaica🕺🕺 #TeamIndia 😁👌👌 pic.twitter.com/PqRV1xtjgH