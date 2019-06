INDvWI: रोहित शर्मा के OUT होने पर मचा बवाल, देखें और खुद करें फैसला

Ind vs WI ICC World Cup 2019 Rohit Sharma: आईसीसी विश्व कप में भारत और वेस्टइंडीज के बीच मैनचेस्टर में खेले जा रहे मैच में रोहित शर्मा के विकेट को लेकर बवाल मच गया है। रोहित शर्मा कीमर रोच की गेंद पर 23 गेंद पर 18 रन बनाकर आउट हुए। रोच की गेंद पर विकेटकीपर शाई होप ने रोहित शर्मा का कैच लपका। जोरदार अपील के बाद फील्ड अंपायर ने रोहित को नॉटआउट दिया, लेकिन वेस्टइंडीज ने रिव्यू लिया।

रिप्ले में ये साफ तौर पर नजर नहीं आया कि गेंद बैट से लगकर विकेटकीपर के पास गई या पैड से। फैन्स इसको लेकर काफी नाराज भी हैं। रोहित खुद भी इस फैसले से काफी निराश नजर आए। स्टेडियम में रोहित की पत्नी रितिका सजदेह भी मौजूद थीं और उनके चेहरे पर भी निराशा साफ नजर आई। भारत को रोहित के रूप में 5.6 ओवर में 29 रनों पर पहला झटका लगा।

कुछ ऐसा रहा फैन्स का रिऐक्शनः

Who was the 3rd umpire are you kidding us 😑😑 You gave such a doubtful decision within second what kinda nonsense is this ??? #CWC19 #TeamIndia #rohitsharma #INDvsWI — Sachin Tendulkar🇮🇳FC (@CrickeTendulkar) June 27, 2019

i don't think he's out. completely disagree with the decision. pad is touching the ball not the bat. Worst decision seriously .now it's enough. some rules should be changed bcz the Umpires are Drunk 🙏🙏🙏 #RohitSharma #CWC19 #TeamIndia #INDvsWI — Mitul Parmar (@2mitul2) June 27, 2019

इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। भारत ने अपने प्लेइंग इलेवन में कोई भी बदलाव नहीं किया। भुवनेश्वर कुमार फिट हो चुके हैं, लेकिन उन्हें इस मैच में आराम ही दिया गया है।