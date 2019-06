IND vs WI ICC World Cup 2019: रितिका सजदेह को ऐसे चिढ़ाया रोहित शर्मा के फैन्स ने- video

#INDvWI ‘Rs 10 for a Pepsi, Rohit Sharma Sexy’ 😍@rohitsharma45 @ritssajdeh #BharatArmy #RohitSharma #CWC19 #TeamIndia #COTI 🇮🇳

