IND vs WI ICC World Cup 2019: आईसीसी ने पूछा- धौनी या सरफराज किसका कैच था बेहतर, आए ऐसे जवाब- Video

INDvWI ICC World Cup 2019 India vs West Indies: आईसीसी विश्व कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ गुरुवार (27 जून) को खेले गए मैच में महेंद्र सिंह धौनी ने विकेट के पीछे ऐसा कैच लपका, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। जसप्रीत बुमराह की गेंद पर धौनी ने जिस तरह से डाइव लगाकर कार्लोस ब्रैथवेट का कैच लपका, वो देखने लायक था। कुछ इसी तरह का कैच पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लिया था।

धौनी के कैच के बाद आईसीसी ने दोनों कैच का वीडियो शेयर करते हुए पूछा कि दोनों में से किसने बेहतर तरीके से ये कैच लिया। फिर क्या था, आईसीसी के इस ट्वीट पर भारत और पाकिस्तान के फैन्स भिड़ गए। कुछ जवाब तो ऐसे थे, जिसे देखकर आप भी लोटपोट हो जाएंगे। आईसीसी के ट्वीट पर आए कुछ ऐसे जवाब-

धीमी बल्लेबाजी को लेकर धौनी की आलोचना होने पर विराट ने दिया करारा जवाब

The bowlers did it better 😜 if yu know what I mean 😃 — Abhishek Joshi (@theabhijoshi) June 27, 2019

"Dive and Conquer" toh Sarfaraz bol bhi nahi paayega.. — Kaju Katli (@MonkNxtDoor) June 27, 2019

Dhoni flew right off his feet to catch, where as Sarfaraz used his knee to stretch out further.. pic.twitter.com/l8q5Y90zou — Yo Yo Funny Singh (@moronhumor) June 27, 2019

Beta uska catch neechy hay or dhoni k opr.. — Hamza Awan 🇵🇰 (@HamzaAwan812) June 27, 2019

Beta catch me hi nahi har chiz me tumlog neechy ho. — Brigadier Suryadev Singh🇮🇳 (@OWineCho) June 27, 2019

Beta lekin phir b jahaz tumhare hi niche ghire the — Zeeshan (@theshanhaider) June 27, 2019

frame by frame :-

1. Dhoni was in middle of the stump and Sarfraz was in off side(easy for him to reach)

2 Dhoni was in flying mode. Sarfraz use his leg.

3. Dhoni standup within fraction of microsecond but Sarfraz took time, fitness issue.

4. Effortless expressions of dhoni. pic.twitter.com/XMr5doqzso — Raman (@Dhuandhaar) June 27, 2019

धौनी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 61 गेंद पर नॉटआउट 56 रनों की पारी खेली। भारत ने 50 ओवर में सात विकेट पर 268 रन बनाए जवाब में वेस्टइंडीज की पूरी पारी 34.2 ओवर में 143 रनों पर सिमट गई। भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने चार विकेट झटके। 82 गेंद पर 72 रन बनाने वाले विराट कोहली मैन ऑफ द मैच रहे।