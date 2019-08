Ind vs WI 3rd ODI: धमाकेदार अंदाज में गेल ने खेली वनडे इंटरनेशनल की अपनी आखिरी पारी, सबने किया सलाम

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर क्रिस गेल ने विश्व कप से पहले ऐलान किया था कि वो इसके बाद वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह देंगे, लेकिन फिर उन्होंने अपना फैसला बदला और कहा कि भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद वो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहेंगे। भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी तीन मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में गेल ने 41 गेंदों पर 72 रनों की तूफानी पारी खेली और जब वो आउट होकर पवेलियन लौटने लगे तो ऐसा लगने लगा कि ये उनकी आखिरी वनडे इंटरनेशनल पारी भी थी।

खलील अहमद की गेंद पर कप्तान विराट कोहली ने गेल का कैच लपका। उनके आउट होने के बाद टीम इंडिया के सभी क्रिकेटरों ने उन्हें बधाई दी साथ ही कैरेबियाई खिलाड़ियों ने खड़े होकर तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेट आर पी सिंह और आकाश चोपड़ा ने भी गेल के लिए खास ट्वीट किए हैं।

Signs off in style. In his own inimitable style. Chris Gayle bossed in his last game too. #WIvIND

Everybody is congratulating the big man. Smiles all around. #Gayle acknowledges the crowd as he walks back.

Think we have seen the last of him, at least in ODIs. #Khaleel was also feeling for him! We will miss you!#UniverseBoss #INDvWI #WIvIND #INDvsWI #WIvsIND pic.twitter.com/8QJwLEOmSF