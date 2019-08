INDvWI 3rd T20I: बारिश के चलते टॉस में देरी, जानिए मैच का ताजा अपडेट

India vs West Indies 3rd T20 International Match Guyana Weather Forecast: भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की ट्वंटी20 सीरीज जारी है। सीरीज का आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में कुछ ही देर में खेला जाना है। मैच पर बारिश का संकट बना हुआ है। हालांकि अब बारिश रुक चुकी है और कवर्स भी हटाए जा चुके हैं, लेकिन टॉस होने में कुछ देरी और होगी।

UPDATE - We will have a 11:40am local start - Toss at 11:15am local. Full 20 overs #WIvIND pic.twitter.com/RrNMJNFDIz — BCCI (@BCCI) August 6, 2019

UPDATE - It has stopped raining and the next inspection will take place at 11 AM local, 8.30 PM IST.#WIvIND pic.twitter.com/iaqO3vPBgI — BCCI (@BCCI) August 6, 2019

WEST INDIES A UPDATE: Due to rain the next pitch inspection will be 9:45 a.m. Updates to follow. #WIAvINDA — Windies Cricket (@windiescricket) August 6, 2019

मैच शुरू होने का लोकल समय 10:30 AM (रात 8 बजे भारतीय समय के मुताबिक) है और टॉस 10 AM (शाम 7:30 भारतीय समय के मुताबिक) पर होना है। इसके अलावा कुछ देर पहले बीसीसीआई के ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया कि गुयाना में बादल छाए हुए हैं। मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है और ऐसे में मैच का नतीजा डकवर्थ लुइस मेथड से निकल सकता है या फिर मैच बारिश की भेंट भी चढ़ सकता है। पहले दो मैच अमेरिका के फ्लोरिडा में खेले गए, जबकि तीसरा मैच गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेला जाना है।

Guyana under a cloud cover at the moment 🌧️🌧️

Let there be some sunshine ☀️ #WIvIND pic.twitter.com/C7r3HSLtvB — BCCI (@BCCI) August 6, 2019

मैच भारतीय समय के मुताबिक रात 8 बजे से खेला जाना है। जबकि गुयाना में बारिश की आशंका बनी हुई है। ऐसे में मैच पर बारिश का असर पड़ सकता है। सीरीज के दूसरी टी20 मैच में भी बारिश ने खेल पर असर डाला था और भारत ने डकवर्थ लुइस मेथड से मैच 22 रन से जीत लिया था। सीरीज के आखिरी मैच में टीम इंडिया के प्लेइंग इलेवन में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

टीम इंडिया पहले ही सीरीज में 2-0 की विजयी बढ़त हासिल कर चुकी है, ऐसे में आखिरी मैच में राहुल चाहर को मौका दिया जा सकता है, इसके अलावा श्रेयस अय्यर और दीपक चाहर को भी प्लेइंग इलेवन में एंट्री मिल सकती है।

दोनों टीमों का संभावित प्लेइंग इलेवन कुछ ऐसा हो सकता है:

भारत का संभावित प्लेइंग XI: रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली (कप्तान), श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), क्रुणाल पांड्या, राहुल चाहर, वॉशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, नवदीप सैनी, दीपक चाहर।

वेस्टइंडीज का संभावित प्लेइंग XI: एविन लुईस, सुनील नरेन, निकोलस पूरन (विकेटकीपर), शिमरोन हेटमायर, कीरोन पोलार्ड, रोवमैन पॉवेल, कार्लोस ब्रैथवेट (कप्तान), कीमो पॉल, खारे पियरे, शेल्डन कोट्रेल, ओशाने थॉमस।