INDvWI: तीसरे टी20 मैच पर छाया बारिश का खतरा, जानें मौसम का ताजा हाल

India vs West Indies 3rd T20 International Match Guyana Weather Forecast: भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की ट्वंटी20 सीरीज का आखिरी मैच आज गुयाना में खेला जाना है। मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है और ऐसे में मैच का नतीजा डकवर्थ लुइस मेथड से निकल सकता है या फिर मैच बारिश की भेंट भी चढ़ सकता है। पहले दो मैच अमेरिका के फ्लोरिडा में खेले गए, जबकि तीसरा मैच गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेला जाना है।

Guyana under a cloud cover at the moment 🌧️🌧️

Let there be some sunshine ☀️ #WIvIND pic.twitter.com/C7r3HSLtvB