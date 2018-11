ind vs wi 3rd t20: टीम इंडिया ने किया क्लीन स्वीप, ऐसा रहा विराट कोहली का रिऐक्शन

भारत ने रविवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए ट्वंटी20 मैच में वेस्टइंडीज को छह विकेट से हराया। इस तरह से भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। इस सीरीज में कप्तान विराट कोहली को आराम दिया गया था और उनकी जगह रोहित शर्मा ने टीम की कमान संभाली थी। विराट भले ही सीरीज का हिस्सा ना रहे हों, लेकिन सीरीज जीतने के बाद उन्होंने टीम को खास अंदाज में बधाई दी।

विराट ने सोशल मीडिया पर टीम की ट्रॉफी के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'लड़कों ने शानदार खेल दिखाया एक और सीरीज जीतने के लिए। सपोर्ट स्टाफ, सभी खिलाड़ियों और यूनिट का हिस्सा रहे एक-एक व्यक्ति को बहुत-बहुत बधाई।'

Great show by the boys to claim another series. 💪 Big congratulations to all the boys, the support staff and everyone part of the unit! 😇😊 #IndvWI @BCCI pic.twitter.com/mjJBzu0gNg

वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट पर 181 रन बनाए। जवाब में भारत ने आखिरी गेंद तक खिंचे मैच में चार विकेट पर 182 रन बनाकर मैच में जीत दर्ज की। शिखर धवन ने 92 रनों की पारी खेली और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। विराट की ट्वीट पर ज्यादातर कमेंट्स में फैन्स ने लिखा कि उनको विराट की कमी काफी खली।

Indian team is doing really well even without our captain VK but still we r missing him a lot. That shows the ultimate power which king kohli sums up after joining the team😎👈

Best of luck for the upcoming australia tour! 💥👍✌✌