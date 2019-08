INDvsWI: पुजारा का विकेट और दो शानदार कैच, रहकीम कॉर्नवाल को फैन्स ने ऐसे किया सलाम

India vs West Indies 2019, 2nd Test at Sabina Park Jamaica: वेस्टइंडीज के 140 किलोग्राम के भारी भरकम ऑफ स्पिनर रहकीम कॉर्नवाल ने भारत के खिलाफ यादगार पदार्पण करते हुए दूसरे टेस्ट के पहले दिन एक विकेट लेने के साथ-साथ दो शानदार कैच भी लपके। रहकीम ने पहले केएल राहुल और फिर मयंक अग्रवाल का कैच लपक दोनों खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। इसके साथ ही उन्होंने भारत के 'मिस्टर भरोसेमंद' चेतेश्वर पुजारा का विकेट लिया। रहकीम कॉर्नवाल के इस शानदार डेब्यू पर फैन्स ने सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ की।

पहले दिन के खेल में लंच से पहले रहकीम कॉर्नवाल ने दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा का विकेट झटक लिया। इससे पहले भारत ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए लंच से ओपनर लोकेश राहुल और पुजारा के विकेट गंवाए। राहुल 13 और पुजारा छह रन ही बना सके। राहुल को विंडीज के कप्तान जेसन होल्डर ने और पुजारा को कॉर्नवाल ने आउट किया।

कप्तान होल्डर ने 7वें ओवर में खुद मोर्चा संभाला और उन्होंने राहुल का विकेट लेकर पहले विकेट के लिए 32 रन की साझेदारी को तोड़ा। गेंद पिच पर टप्पा खाकर बाहर की तरफ निकल रही थी और राहुल के बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में खड़े कॉर्नवाल के हाथों में चली गयी। छह फिट पांच और 140 किलो वजनी कॉर्नवाल को कैच पकड़ने में कोई परेशानी नहीं हुई। राहुल ने 26 गेंद की पारी में दो चौके लगाए।

केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे पुजारा एक बार फिर संघर्ष करते हुए दिखे। उन्होंने 15वीं गेंद पर खाता खोला और 25 गेंद में छह रन बनाकर आउट हुए। कॉर्नवाल ने पुजारा का विकेट लेकर अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का शानदार आगाज किया। पुजार उनकी गेंद को शमारा ब्रूक्स के हाथों में खेल गये।

इसके बाद अग्रवाल को कप्तान कोहली का अच्छा साथ मिला और दोनों ने 69 रन की साझेदारी की। इस दौरान अग्रवाल ने 37वें ओवर में रोमाच की चौथी गेंद पर चौका लगाकर करियर का तीसरा अर्धशतक पूरा किया। वह हालांकि अपनी पारी को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाए और होल्डर की गेंद पर स्लिप में खडे कॉर्नवाल को कैच थमा बैठे।

रहकीम कॉर्नवाल ने 27 ओवर में 69 रन देकर 1 विकेट झटका। उन्होंने 8 ओवर मेडन फेंके। उनके इस शानदार डेब्यू की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है।

Just riveted to 6'6" 140kg spinner built like a battle tank bowling tantalising offspin. Gotta love #RahkeemCornwall #indiavswestindies — Chidanand Rajghatta (@chidu77) August 30, 2019

The debutant #RahkeemCornwall has his maiden Test wicket; Cheteshwar Pujara cuts one straight to the hands of Shamarh Brooks.#WIvIND — Mustapha Ismail (@MustiCricket) August 30, 2019

What a start of his Test career- Rahkeem Cornwall.

Gets Big Fish Cheteshwar Pujara in his 3rd over.#INDvWI #RahkeemCornwall — Sumit Sundriyal 🇮🇳 (@SumitSun14) August 30, 2019

इससे पहले वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर ने भारत के खिलाफ सीरीज के दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। भारत ने पहले टेस्ट मैच में मेजबान वेस्टइंडीज को 318 रनों के बड़े अंतर से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।

दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

भारत: लोकेश राहुल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली (कप्तान), अजिंक्या रहाणे, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, इशांत शर्मा, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह।

वेस्टइंडीज : क्रैग ब्रैथवेट, जॉन कैंपबेल, शामरह ब्रुक्स, डेरेन ब्रावो, शिमरॉन हेटमायर, जहमार हेमिल्टन (विकेटकीपर), रहकीम कॉर्नवाल, रोस्टन चेज, जेसन होल्डर (कप्तान), केमार रोच और शेनन गेब्रियल।