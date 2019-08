INDvsWI, 1st T20: बारिश कर सकती है भारत-विंडीज मैच का मजा खराब, जानें कैसा रहेगा फ्लोरिडा का मौसम

India Tour of West Indies 2019, 1st T-20, INDvsWI: भारत और वेस्टइंडीज (India vs west indies) की टीमें शनिवार (3 अगस्त) को फ्लोरिडा में लॉडरहिल के सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम में तीन मैचों की टी-20 सीरीज के पहले मुकाबले में आमने-सामने होंगी। भारतीय टीम अमेरिकी धरती पर पहली बार कोई इंटरनेशनल मैच खेलेगी। यह सीरीज अगले साल होने वाले टी-20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम की तैयारियों का पहला चरण साबित होगी। हालांकि, यहां का मौसम यह संकेत दे रहा है कि बारिश लगातार मैच में बाधक बन सकती है

बीसीसीआई ने मैच से एक दिन पहले स्टेडियम की एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें मैदान पर काले बादल गरजते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन स्टेडियम में भारतीय फैन्स भी मौजूद हैं। बीससीआई ने इसे कैप्शन दिया, अभ्यास पर टीम इंडिया। ट्वीट में बीसीसीआई ने लिखा, फ्लोरिडा में बादल, लेकिन भारतीय फैन्स भी।

Cloudy here in Florida but a bunch of Indian fans are here to cheer #TeamIndia at practice 👌🏻👌🏻😎🇮🇳 pic.twitter.com/liRkiONWdZ