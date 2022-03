IND vs SL: घरेलू सरजमीं पर 5 विकेट हॉल लेकर सोशल मीडिया पर छाए जसप्रीत बुमराह, दिग्गजों ने की जमकर तारीफ

जसप्रीत बुमराह ने रविवार को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के दूसरे और अंतिम मैच के दौरान टेस्ट करियर का अपना आठवां पांच विकेट हॉल लिया। पिंक बॉल टेस्ट के पहले दिन तीन विकेट झटकने वाले बुमराह ने गेम के दूसरे दिन लसिथ एम्बुलडेनिया और निरोशन डिकवेला को आउट करके पांच विकेट झटके। बुमराह को इस उपलब्धि तक पहुंचने में केवल 10 ओवर लगे, इसी के साथ उन्होंने भारतीय सरजमीं पर अपना पहला पांच विकेट हॉल लिया।

श्रीलंका के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के सामने घुटने टेक दिए। मेहमान टीम की ओर से एंजेलो मैथ्यूज को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सका। मैथ्यूज ने 43 रन बनाए। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने पांच विकेट लिए, जबकि मोहम्मद शमी और रविचंद्रन अश्विन ने दो-दो विकेट लिए। अक्षर पटेल ने चरित असलांका का विकेट भी लिया।

जसप्रीत बुमराह की इस उपलब्धि की क्रिकेट जगत ने जमकर तारीफ की है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने तेज गेंदबाज की सराहना करते हुए कहा कि वह "जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी करते हुए देखने के लिए पैसे देंगे ( भुगतान) करेंगे।"

I would pay to watch Jasprit Bumrah bowl. What a bowler! — Irfan Pathan (@IrfanPathan) March 13, 2022

He’s put in so many tough stints abroad. Absolutely deserving of a first 5 wicket haul in Test cricket at home Jasprit Bumrah. Top class as always. — Ian Raphael Bishop (@irbishi) March 13, 2022