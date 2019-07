INDvSL ICC World Cup 2019: मैच से पहले कुछ ऐसा होता है टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम का माहौल- video

INDvSL ICC World Cup 2019 India vs Sri Lanka: आईसीसी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला श्रीलंका से होना है। मैच लीड्स के हेडिंग्ले में खेला जाना है। इस मैच से पहले बीसीसीआई टीवी पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें बताया गया है कि किसी भी मैच से पहले टीम इंडिया किस तरह से प्रैक्टिस करती है और ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा होता है।

इस वीडियो में केएल राहुल ने बताया है कि किस तरह से टीम इंडिया किसी भी मैच से पहले प्रैक्टिस करती है और ड्रेसिंग रूम में माहौल कैसा रहता है। हेड कोच, बैटिंग कोच और बॉलिंग कोच मिलकर शेड्यूल बनाते हैं कि कौन कब बल्लेबाजी करेगा और कौन कब गेंदबाजी करेगा, इसके बाद सभी खिलाड़ी फील्डिंग की प्रैक्टिस करते हैं।

WATCH: A day before the match & what's happening with #TeamIndia? @klrahul11 has all the details 🤔😎 - by @RajalArora



Watch the full video here ➡️👉▶️👉 https://t.co/K11RwJRm3S pic.twitter.com/rsjUHK7Cx6