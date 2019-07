INDvSL ICC World Cup 2019: भारत की शानदार जीत फिर भी इस हरकत की वजह से ट्रोल हुईं अनुष्का

IND vs SL ICC World Cup 2019 India vs Sri Lanka: आईसीसी विश्व कप 2019 के अपने आखिरी लीग मैच में टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ सात विकेट से शानदार जीत दर्ज की। इस मैच को देखने को लिए कप्तान विराट कोहली की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा भी स्टेडियम में मौजूद थीं। मैच के दौरान अनुष्का की तरफ कैमरा कई बार गया और इस दौरान उनकी एक ऐसी हरकत कैमरे में कैद हो गई जिसके लिए उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है।

दरअसल अनुष्का शर्मा मैच के दौरान ये पूछती हुईं नजर आईं कि 'फोर का सिग्नल क्या होता है?' फिर क्या था, लोगों ने उन्हें इसके लिए ट्रोल करना शुरू कर दिया। अनुष्का विराट की बल्लेबाजी का लुत्फ उठाती नजर आईं। विराट के एक शॉट पर उन्होंने अपने पास बैठे शख्स से पूछा कि फोर का सिग्नल क्या होता है और फिर चौके का इशारा करने लगी। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है।

इस वीडियो के बाद से अनुष्का को ट्रोल किया जा रहा है। जानिए किस तरह के कमेंट्स लोगों ने किए हैं-

Isn’t it “Ye 4 ka signal kaisa hota hai!” followed by wavering of hand.