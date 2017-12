'इंडिया लौटने के लिए फ्लाइट ढूंढ़ रहे हैं कोहली', पढ़ें पूरा मामला

टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच तीन वनडे सीरीज का पहला मैच धर्मशाला में खेला जा रहा है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। इस मैच में भारतीय टीम की बेहद खराब शुरुआत रही। टीम इंडिया ने महज 29 रन पर सात विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद महेन्द्र सिंह धौनी ने एक छोर से रन बनाने शुरू किए।

भारत के इस खराब खेल को देखते हुए ट्विटर पर खूब मजाक बना। कुछ लोगों ने तो इसमें विराट का रिएक्शन भी दिया है।

Virat kohli is looking for a flight to come back to india. #INDvSL pic.twitter.com/KmaXoeeRay — Aditii🎀 (@Sassy_Soul_) December 10, 2017

I was preserving this for some reason;



and the day has come!! Worth the wait though. #indvsl pic.twitter.com/Xqef6XAqvw — kula (@beanstalk_91) December 10, 2017

No, Lankan bowlers aren't wrecking Indian batting. Truth is, Indian batsmen are in hurry to board their plane to Italy#INDvSL — Debarati Majumder (@debarati_m) December 10, 2017

Virat Kohli must be thinking "chain se shadi bhi nhi krne denge ye log" #INDvSL — ßєคɾɖ Guყ 🇮🇳🏏 (@BeingFlicked) December 10, 2017

Name - MS Dhoni

Job - Saving India From Humiliation for the Past 13 Years#INDvSL pic.twitter.com/zBsuqdISYg — 13 Reasons Why?? (@sujitk96) December 10, 2017

आगे की स्लाइड में पढ़ें धौनी ने बचाई भारत की लाज, सबसे कम स्कोर बनाने से बचाया