IND vs SL: ऋषभ पंत ने बनाया दबाव और रोहित शर्मा ने ले लिया DRS, फिर जो हुआ उस पर किसी को विश्वास नहीं हुआ

Rishabh Pant Convinces Rohit Sharma To Take DRS: भारत और श्रीलंका (IND vs SL) के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) दो टेस्ट मैच की सीरीज का आखिरी मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस डे नाइट टेस्ट (Day Night Test) के पहले दिन कुल 16 विकेट गिरी और दिन के अंत होने तक टीम इंडिया ने मेहमान टीम पर अपना शिकंजा कस लिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) की शानदार 92 रनों की पारी के दम पर 252 रन बनाए। वहीं पहले दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका अपनी पहली पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 86 ही रन बना सका। टीम इंडिया अभी भी लंका से 166 रन आगे चल रहा है। श्रीलंकाई पारी के दौरान एक ऐसा किस्सा हुआ जिसे देखने के बाद हर कोई भारतीय विकेट कीपर ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की तारीफ कर रहा है। मैच के दौरान पंत ने अंपायर के फैसले को पलटने के लिए रोहित शर्मा (Rohit Sharma) पर DRS के लिए दबाव बनाया। पंत विकेट को लेकर अश्वस्त थे, मगर बाकी खिलाड़ियों को इस पर पूरा यकीन नहीं था। अंत में दबाव में आकर रोहित ने DRS की मांग की और इसके बाज जो हुआ उसपर किसी को विश्वास नहीं हुआ।

ये किस्सा श्रीलंकाई पारी के 12वें ओवर के दौरान का है, यह ओवर मोहम्मद शमी फेंक रहे थे। ओवर की पांचवी गेंद श्रीलंकाई बल्लेबाज धनंजय डी सिल्वा के पैड पर जाकर लगी और सभी भारतीय खिलाड़ियों ने LBW की अपील की जिसे अंपायर ने नकार दिया। दरअसर, गेंद धनंजय के पैड के ऊपरी हिस्से पर लगी थी और यह बल्लेबाज उस समय थोड़ा हवा में भी था जिस वजह से लगा कि गेंद विकेट को मिस कर जाएगी।

ऐसे में जब शमी और अन्य भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा से DRS लेने की चर्चा कर रहे थे तो ऋषभ पंत को छोड़कर किसी खिलाड़ी में आत्मविश्वास नहीं दिख रहा था। मगर पंत कन्फर्म थे कि धनंजय आउट है और उन्होंने DRS के लिए रोहित पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। रोहित पंत से कहते रहे कि गेंद ऊपर से जा रही है, मगर पंत भी रोहित को यह यकीन दिलाने में लगे रहे कि नहीं वह आउट है और आप DRS लीजिए। इस युवा विकेट कीपर की बात में आकर रोहित शर्मा ने कुछ सेकंड रहते DRS ले लिया। इसके बाद थर्ड अंपायर ने पाया कि गेंद विकेट पर जाकर लग रही है और उन्होंने मैदान पर खड़े अंपायर को उनका फैसला पलटने को कहा। ऋषभ पंत के इस मास्टर स्ट्रोक की तारीफ आईसीसी समेत हर कोई कर रहा है। देखें ट्वीट्स-

Pant Has Turning A Mastermind Reader Of The Game At Such Tender Age Already! Wkt No.4! #INDvSL — Aabirbhav Basu (@aabirbhav54) March 12, 2022

Rishabh pant getting so many reviews right and doing a fantastic stuff as a Wicketkeeper as well👏👏👏#indvsl — vk18 (@Abc78134968) March 12, 2022

A successful review from India 👏



Mohammad Shami gets another, dismissing Dhananjaya de Silva LBW for 10.#WTC23 | #INDvSL | https://t.co/z8k3qDsu6u pic.twitter.com/u70NfipEB9 — ICC (@ICC) March 12, 2022