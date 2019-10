विराट ने दिखाया कि क्यों वो नहीं हैं एक खुदगर्ज कप्तान- देखें कमेंट्स

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जारी तीन मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में नॉटआउट 254 रनों की पारी खेली। इस पारी के दौरान विराट कोहली ने कई धांसू रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। लेकिन उन्होंने एक ऐसा काम किया, जिसको लेकर फैन्स उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। विराट कोहली इस पारी में ट्रिपल सेंचुरी जड़ सकते थे, लेकिन अपने पर्सनल माइलस्टोन को दरकिनार करते हुए विराट टीम के बारे में पहले सोचा और पारी घोषित कर दी।

विराट ने टेस्ट क्रिकेट में अभी तक एक बार भी ट्रिपल सेंचुरी नहीं जड़ है और पुणे टेस्ट की पहली पारी में उनके पास ऐसा करने का सुनहरा मौका था, लेकिन रविंद्र जडेजा के आउट होते ही उन्होंने पारी घोषित कर दी। जडेजा 91 रन बनाकर आउट हुए। भारत ने 601 रनों पर पांचवां विकेट गंवाया था और इस विकेट के गिरते ही विराट ने पारी घोषित कर दी। दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों ने आकर विराट को बधाई दी।

विराट के इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर भी तमाम कमेंट्स आए हैं, फैन्स ने विराट को ऐसा कप्तान बताया है, जो अपने रिकॉर्ड्स से पहले टीम के बारे में सोचता है। दूसरे दिन के अंत तक विराट चाहते थे कि दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा ओवर खेल सकें, जिससे उनके गेंदबाजों को भी विकेट चटकाने का मौका मिला। विराट का ये फैसला काफी सही भी साबित हुआ और दक्षिण अफ्रीका ने 33 रनों तक तीन विकेट गंवा भी दिए।

भारत की पारी घोषित करने पर विराट को लेकर लोगों ने कुछ ऐसे कमेंट्स किए-

Team first over personal record for Kohli

Great innings, captain! 7K test runs, record of 7 double 💯💯 & sacrificed his 3Ton runs for the sake of the Country..King for a reason! Virar Kohli ❤️#INDvSA #ViratKohli #KingKohli pic.twitter.com/4hscsWpabG