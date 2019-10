उमेश यादव ने पहली 2 गेंदों पर छक्के जड़ की सचिन तेंदुलकर की बराबरी

India vs South Africa, 3rd Test at Ranchi Day- 2: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रांची में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन तेज गेंदबाज उमेश यादव ने बल्ले से ऐसा कमाल दिखाया, जिसे देखकर हर कोई हैरान था। उमेश यादव ने अपनी पारी में 10 गेंदों का सामना किया और 5 छक्कों के दम पर 31 रन बनाए। रवींद्र जडेजा के आउट होकर पवेलियन लौटने के बाद उमेश यादव बल्लेबाजी के लिए उतरे। उन्हें क्रीज पर उतरते ही लगातार दो गेंदों पर दो छक्के जडे़। इसी के यादव इस खास इलीट लिस्ट में सचिन तेंदुलकर के बराबर पहुंच गए।

उमेश यादव ऐसे दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने टेस्ट पारी में पहली दोनों गेंदों में एक के बाद एक छक्के जड़े हैं। इससे पहले इस लिस्ट में भारत के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर शामिल थे। सचिन से पहले यह स्पेशल रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के बल्लेबाज फॉफी विलियम्स के नाम दर्ज था।

अब इस लिस्ट में इन दोनों बल्लेबाजों के साथ उमेश यादव का नाम भी शामिल हो गया है।

फॉफी विलियम्स vs इंग्लैंड, 1948

सचिन तेंदुलकर vs ऑस्ट्रेलिया, 2013

उमेश यादव vs दक्षिण अफ्रीका, 2019

OMG 6,6,6,6,6 #UmeshYadav hits 5 sixes in one over pic.twitter.com/p1Ceglt1PR — Rajesh SP (@SpArajesh) October 20, 2019

बता दें कि उमेश यादव 10 गेंदों में 31रन बनाकर आउट हुए। टेस्ट क्रिकेट में यह उनका अधिकतम स्कोर है। इस पारी में उन्होंने ताबड़तोड़ 5 छक्के जड़े। उन्होंने पहली दो गेंदों पर छक्के लगाकर अपनी बल्लेबाजी की शुरुआत की। उमेश यादव ने जॉर्ज लिंडे को अपना निशाना बनाया। इसके बाद डेब्यू कर रहे जॉर्ड लिंडे के दूसरे ओवर में यादव ने तीन छक्के जड़े।