IND vs SA: साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज भी हुए भारतीय गेंदबाजों के फैन, भारत के तेज गेंदबाजी अटैक को बताया दुनिया का सबसे बेस्ट अटैक

DAY 2 | STUMPS 🏏



🇮🇳 @BCCI end the day on 57/2, holding a 70 run lead in their second innings



Marco Jansen 1/7

Kagiso Rabada 1/25#SAvIND #FreedomTestSeries #BePartOfIt | @Betway_India pic.twitter.com/xWwFwAqbaF