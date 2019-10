सहवाग पर भड़का ये फैन तो जडेजा ने रिट्वीट कर किया सबको हैरान

India vs South Africa, 1st Test: भारत ने विशाखापट्टनम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही सीरीज के पहले मैच में 203 रनों से जीत हासिल की। इस मैच के हीरो रवींद्र जडेजा और मोहम्मद शमी रहे। इससे पहले रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल और चेतेश्वर पुजारा ने भी शानदार बल्लेबाजी की। भारत की इस जीत पर उन्हें जमकर बधाई मिली। पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने भी टीम को बधाई दी, लेकिन उनकी इस बधाई से रवींद्र जडेजा खुश नहीं हैं।

वीरेंद्र सहवाग ने भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट जीतने पर शुभकामना दी। सहवाग ने टीम इंडिया के लिए एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में कुछ खिलाड़ियों के नाम भी लिखे। इस खिलाड़ियों में रवींद्र जडेजा का नाम नहीं होने पर एक फैन सहवाग पर भड़का और जवाब देते हुए एक ट्वीट किया। इस फैन के ट्वीट को जडेजा ने रिट्वीट किया और सबको हैरान कर दिया।

सानिया मिर्जा की बहन अनम और अजहर के बेटे असद की शादी दिसंबर में

सहवाग ने ट्वीट करते हुए लिखा- शानदार मैच... रोहित शर्मा के लिए टेस्ट क्रिकेट बतौर ओपनर ड्रीम डेब्यू... उन्हें बहुत बधाई। भारत के लिए शानदार जीत, जिसमें मयंक, शमी, अश्विन और पुजारा का योगदान रहा।

Fantastic test match for @ImRo45 , a dream beginning to opening the batting in Test cricket. Wish him the very best. That was a convincing win for India with some great contributions from Mayank, Shami, Ashwin , Pujara . #IndvSA