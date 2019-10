INDvSA: जडेजा ने मार्कराम का पकड़ा Stunning कैच, हर कोई रह गया दंग

भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच विशाखापट्टनम में फ्रीडम टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है। भारत इस मैच में जीत से सिर्फ दो विकेट दूर है। इस मैच में मोहम्मद शमी और रवींद्र जडेजा ने प्रोटियाज टीम को तगड़े झटके देते हुए आठ विकेट गिरा दिए हैं। इसी बीच ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा का एक ऐसा कैच लिया जो देखने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया।

बता दें कि 27 ओवर की पहली गेंद पर रवींद्र जडेजा ने अपनी ही गेंद पर क्रीज पर डटे एडेन मार्करम का शानदार कैच लपककर दक्षिण अफ्रीका को छठा झटका दे दिया। मेहमान टीम अभी मार्करम के झटके से बाहर निकल भी नहीं पाई थी कि जडेजा ने वर्नोन फिलेंडर को एलबीडब्ल्यू करके दक्षिण अफ्रीका को सातवां झटका दे दिया। फिलेंडर को आउट करने के बाद अगली ही गेंद पर जडेजा ने केशव महाराज को भी एलीडब्ल्यू आउट कर मेहमान टीम का आठवां विकेट झटक लिया।

RT If You Love My Fielding 🤗🙏 Ravindra #Jadeja pic.twitter.com/PHFYAmOWKL